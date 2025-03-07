Ситуация, в которой оказалась КНР, имеет исторические параллели

О вероятности перехода Китая к более агрессивной внешней политике.

В науке о международных отношениях существует несколько устоявшихся понятий о статусе государств:

- Declining powers – крупные державы, часто гегемоны, находящиеся в упадке;

– Rising powers – крупные государства, набирающие силу и влияние, которые приходят на смену гегемону;

– Peaking powers – крупные страны, достигшие пика своих возможностей, но так и не сумевшие выйти на уровень гегемона.

Нынешнее соперничество Китая и США часто интерпретировалось в бинарной концепции Declining power vs Rising power. Однако после мирового экономического кризиса 2008–2009 годов Китай, скорее всего, перешел в категорию Peaking powers, на что указывают:

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- замедление темпов роста ВВП Китая;

– масштабное расширение кредитной эмиссии, которая должна была стимулировать экономическую активность, но в итоге привела к строительству десятков городов-миллионников-призраков, где никто не живет, и сотен тысяч километров современных хайвеев, по которым проезжает десять автомобилей в сутки, то есть затраты были неэффективными;

– чрезмерное бюджетное стимулирование экономики, в результате чего совокупный долг Китая превысил 300% ВВП;

– рост числа протекционистских барьеров против Китая со стороны других государств.

Замедление экономического роста вызвало серьезное беспокойство руководства Китая, которое попыталось решить проблему за счет агрессивной экономической политики. Это спровоцировало ожидаемо негативную реакцию со стороны многих торговых партнеров Китая на Западе (и даже среди стран БРИКС – ЮАР и Бразилии).

После кризиса 2008–2009 годов Китай утратил возможность использовать экспоненциальный экономический рост для развития страны и оказался в ловушке: поддерживать этот рост можно только за счет агрессивной экспансии, бросая вызов гегемону нынешнего мирового порядка – США и другим ведущим игрокам.

Нынешняя ситуация повторяет исторические примеры:

– экспансию Российской империи на Дальнем Востоке;

– экспансию Японской империи на Дальнем Востоке;

– экспансию США в Юго-Восточную Азию в конце XIX – начале XX веков;

– агрессию России против Украины с 2014 года по настоящее время.

Активной и агрессивной внешней политике этих государств часто предшествовало замедление экономического роста, который они стремились компенсировать завоеваниями и колонизацией.

То же может произойти и с Китаем.

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Как в случае Японии и России (авторитарных государств), Китай может резко перейти от экономической войны к вооруженной агрессии.

Китай, как Peaking power, опасается ослабления своих позиций из-за исчезновения драйверов экономического роста и может видеть свое спасение в завоевании рынков сбыта, в том числе вооруженным путем.

Таким образом, следует ожидать курса на усиление конфронтации Китая с остальным миром, включая военную агрессию.

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