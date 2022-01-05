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Протесты в Казахстане. Неужели повышение цены на автогаз могло вывести людей на улицы

Цей матеріал також доступний українською
Протесты в Казахстане. Неужели повышение цены на автогаз могло вывести людей на улицы

журналист, специалист по коммуникационным технологиям
05.01.2022, 12:29

Казахстан охватили протесты. Эта история может стать индикатором окончательного развала "русского мира"

Что-то новое в революционной теории.

В Казахстане стоимость сжиженного газа выросла с $0,13 до $0,27, после чего страну охватили массовые протесты. Впервые за всю историю протестов в стране – охвачены большие города.

В ответ президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы. Веден комендантский час, запрещено передвижение частному транспорту, движение между городами, забирают охотничье оружие у населения, изымают внедорожники и пикапы у частных владельцев. Действительно ли рост цен на автогаз – реальная причина таких беспорядков?

В Украине автомобильный газ стоит $0,7 и не жалуемся. И стоил он у нас всегда дороже, чем даже в соседней в Польше: у нас около $0,4-0,6, в Польше – $0,25-0,35, и был ощутимо хужего качества. А говорят, мы первые в революциях. Ну чтоб за газ такое устраивать!

История в Казахстане может стать индикатором окончательного развала "русского мира", если ситуация начнет развиваться, а правительство потеряет контроль над гигантской страной с малой плотностью населения, слабыми вооруженными силами и двумя агрессивными соседями – Россией и Китаем. Еще и на юге исламское влияние.

На мой взгляд, протесты из-за цены на автогаз выглядит неубедительно. Скорее, это был только спусковой механизм. Повод.

После выхода международного контингента из Афганистана в регионе ощутимо усилились позиции КНР. Китайцы испытывают существенные разногласия с россиянами в видении ситуации в регионе. Сугубо теоретически – если ситуация в Казахстане начнет и дальше ухудшаться, то Россия захочет вмешаться. Чтобы не сделали это Китайцы, которые откровенно говорят о том, что и не прочь усилить свое влияние на территорию гигантской необитаемой страны с богатыми полезными ископаемыми и недрами.

Как будет развиваться ситуация дальше, интересно наблюдать. Вернут ли газ по $0,05 и все снова полюбят правительство?

В случае эскалации последствия могут выйти за рамки страны и президенту РФ Владимиру Путину уже станет не до Украины.

LIGA.net ведет хронику ситуации в Казахстане Детали – здесь.

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автогаз протесты казахстан
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