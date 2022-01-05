Протесты в Казахстане пылают, а их лидеров не видно. Несколько выводов о ситуации в стране

На самом деле за ситуацией в Казахстане я наблюдаю, как и большинство из вас, – с берега информационного океана.

Поэтому:

- Сравнивать протесты в Казахстане с Беларусью или Украиной – моветон, просто заметьте, что чрезвычайное положение в стране вводят в третий раз за 30 лет.

- Сильная президентская республика плюс Елбасы Назарбаев со своими многочисленными родственниками – система управления страной на украинскую непохожа.

- Размеры страны больше Украины, а население вдвое меньше, этнических казахов – около 60%, россиян – четверть.

Читайте также Протесты в Казахстане. Неужели повышение цены на автогаз могло вывести людей на улицы

– На северные области Казахстана неоднократно выражала претензии Россия, есть и фактор Китая, конечно.

- Погуглите для всеобщего понимания слово "жуз".

- Еще при президентстве Нурсултана Назарбаева страна начала переход на латиницу (пока не завершен полностью), представители титульной нации у власти доминируют.

- Многие казахстанцы получили высшее образование на Западе, средний возраст населения существенно ниже украинского, да и менталитет другой.

- Очень заметно социальное расслоение, бедность, много кредитов у людей.

– Автогаз из казахстанского сырья ВЕСЬ получали из российского Оренбурга.

– Разрешение экономических споров по британскому праву – лишь одна из немногих составляющих ситуации.

– Формально Казахстан – союзник РФ, но отвергать влияние Турции, Китая, Запада не стоит.

- Подавляющее большинство участников протестов – именно казахи.

– Возможно, главное: там празднуют в марте Новруз, но и на Новый год были выходные, однако вспыхнули протесты по всей стране.

– Протесты пылают, а лидеров их не видно, обратите на это внимание.

LIGA.net ведет хронику ситуации в Казахстане Детали – здесь.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.