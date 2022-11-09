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США понимают – война с Россией все вероятней. И дают Путину последний шанс

Цей матеріал також доступний українською
США понимают – война с Россией все вероятней. И дают Путину последний шанс

нардеп, замглавы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности,обороны и разведки
09.11.2022, 08:14

Сейчас ширится мнение, что США готовы пойти на уступки России и слить Украину. Анализируем последние события

Последние несколько недель США стремительно наращивают силы, готовясь к возможному военному столкновению с Россией.

Так, неделю назад в Европу прибыла атомная подлодка Rhode Island, оснащенная 20-ю межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками.

Вслед за ней на испанскую авиабазу "Рота" прибыл американский самолет "Судного дня" Boeing E-6 Mercury, который как раз и обеспечивает резервную систему связи с атомными подводными лодками, несущими баллистические ракеты. Кроме того, он представляет собой воздушный командный пост объединенного стратегического командования США.

В этом месяце в Европу прибудет американская авианосная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford, который несет около 90-та самолетов и вертолетов, включая истребители-бомбардировщики F-35C.

До этого, в октябре, американцы перебросили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, а еще раньше летом – стратегические бомбардировщики В-52, способные нести ядерное оружие, и истребители F-22A Raptor.

Параллельно происходит кратное наращивание численности войск стран НАТО вблизи границ с Россией.

И все это сопровождается заявлением главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о том, что уже в скором времени может начаться великая война, "такие испытания, которых не знали давно".

Все это не очень похоже на готовность США пойти на уступки России и слить Украину, не правда ли?

Скорее наоборот: США понимают, что война с Россией становится все более вероятной, и разговоры о начале переговоров с Украиной – это сигнал Кремлю о том, что у них есть последний шанс избежать катастрофы.

Фактически президента РФ Владимира Путина ставят перед выбором: либо он решает проблему дипломатическим путем и соглашается на условия Украины, либо к капитуляции его заставят военной силой.

И если вдруг кому-то в Кремле придет в голову использовать ядерное оружие, взорвать Запорожскую атомную станцию или создать новую масштабную эскалацию – ответ непременно будет. И ответ жесткий.

Окно возможностей выйти из войны дипломатическим путем, убравшись из Украины, для РФ закрывается. Приходит время платить по счетам.

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