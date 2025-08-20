Трамп за/против БРИКС – рыхлая позиция США усиливает их геополитических конкурентов
ЛОНДОН – Многое в реальности во время второй администрации президента США Дональда Трампа является загадочным и странным, особенно его отношение к БРИКС+ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, плюс пять новых членов) и риску, который эта группа представляет для американской власти и влияния. Судя по его словам, кажется, что Трамп хочет остановить блок основных развивающихся стран от того, чтобы они бросили вызов системе глобального доминирования США. Но, судя по его же действиям, можно легко простить то же самое, если они хотят реализовать свои глобальные амбиции с его, Трампа, помощью.
Рассмотрим двоякий подход Трампа к различным странам БРИКС.
