У Байдена свои заботы. Он не будет заниматься суверенитетом Украины. Это задача Киева

Спеціально для Радіо Свобода

Що ближче інавгурація президента США Джо Байдена, то частіші медійні сигнали з Москви на події у Вашингтоні. Аргументи у сигналах кожен обирає відповідно до своєї аудиторії (чи то "Радио Комсомольская правда", чи газета "Коммерсант", чи канал "Россия 24"), але тон одноманітний. Він мов у кошеняти, яке просить їсти.

Кошеня починає тертися об ногу, попискує, лізе на очі, хоче щоб звернули увагу. Московські сигнали – саме про це, про увагу. І навіть фантастичний штурм Капітолію нічого не змінив.

Тон медійних сигналів (не сумніваюся, вони дублюються і на дипломатичному, і на науковому, і на діловому рівнях) простий до примітивності: в світі чимало проблем, які навіть могутні Штати не можуть вирішити без слабшої Федерації, отже давайте поновимо діалог, нормалізуємо відносини, словом, "зробимо світ безпечнішим", як у старі добрі часи.

Без Москви (кажуть з Москви) у Вашингтона нічого не вийде з Іраном. А збагачення урану триває, і навіть поглиблюється! Не вийде і з Північною Кореєю. А там вже випробували міжконтинентальну балістичну ракету.

Не вийде зі стратегічними наступальними озброєннями, яких в РФ так само багато, як і у США. Не вийде боротьби проти глобального потепління, протидії тероризму, спільної тепліючої Арктики, словом, із вирішенням жодної помітної проблеми не вийде геть нічого путнього. Бо якщо ви, Америка, не разом з Росією, то проти Росії. А тоді Росія не дозволить.

До Європи зараз у Кремлі інтересу нема

Об'єднана Європа довго, а в ній Франція найдовше, тішила себе ілюзіями, що сучасна РФ блефує, погрожуючи вільному світові. Ну отруїли якогось відставного шпигуна в Британії, ну відгризли чверть території від Грузії. Ну збили пасажирський літак з трьома сотнями душ – з ким не буває! Ну забрали у "хохлів" Крим, який їм, як кажуть в Кремлі, належав незаконно.

У Парижі проковтнули б й замах на лідера російської опозиції Олексія Навального, але вдавилися цинічною характеристикою вчиненого злочину, яку подав президентові Французької Республіки президент Російської Федерації особисто. Тут вже дістало й французів.

Але Москва цим не переймається. Там кажуть: куди поведе Америка, туди побіжить і Брюссель. Тому зараз головне – новий президент в США. Тому і нова-стара московська гра. Починаємо ластитися. Може розмякнуть, полюблять і забудуть і "новічки", і хакерські атаки. Почнемо знову, як у давні часи, бавитися у дві глобальні суперпотуги – володарі планети.

Вашингтон не робитиме поблажок Україні

Є в цій кремлівській наполегливій грі і сигнал для України. В жодному, увага, жодному московському запрошенні Сполученим Штатам спільно "порішати" світові проблеми вона не згадана.

Тут, з точки зору керівництва Російської Федерації, питання закрите. Про Донбас Москва "подбала", і, як висловився у грудні її президент, "дбатиме ще більше". А слово "Крим" мають право вживати тільки російські громадяни. І власниками його палаців, виноробень та санаторіїв мають бути теж лише вони.

Керівні особи в команді обраного президента США Джо Байдена – після сороміцького вандалізму в ніч на Різдво (за юліанським календарем) – на залицяння Москви вже відреагували. Хочете любові – буде. "Важка любов". З обіймами, щоб кістки ламалися. Починаючи з людських прав і закінчуючи агресивними імперськими діями. Почнемо невідкладно.

Але навіть якщо ці приємні обіцянки будуть виконуватися, українцям не варто сподіватися на те, що його суверенітетом і територіальною цілісністю опікуватимуться у Вашингтоні більше, ніж у самому Києві.

Така ж "важка" любов очікує й українське політичне подвір'я.

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Немає сумнівів, що Америці набридло панькатися із школярем-переростком. Він усе із трійок не вилазить, з класу в клас ледь переповзає, а його однолітки вже університети покінчали, в люди вийшли.

Від московського булінгу Вашингтон імовірно захистить. Але домашні завдання вирішувати Києву. І виправдань про молодість вже не прийматимуть.

Попереду у Вашингтоні стримана інавгурація. Після неї – нестримний американський драйв. Готуватися і суперникам, і партнерам.

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