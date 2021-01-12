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У Байдена свои заботы. Он не будет заниматься суверенитетом Украины. Это задача Киева

У Байдена свои заботы. Он не будет заниматься суверенитетом Украины. Это задача Киева

дипломат, бывший представитель Украины при Европейском союзе
12.01.2021, 17:01

Новоизбранный президент США Джо Байден может пообещать Владимиру Путину разве что "сложную любовь". Но для Украины также поблажек не будет (укр.)

Спеціально для Радіо Свобода

Що ближче інавгурація президента США Джо Байдена, то частіші медійні сигнали з Москви на події у Вашингтоні. Аргументи у сигналах кожен обирає відповідно до своєї аудиторії (чи то "Радио Комсомольская правда", чи газета "Коммерсант", чи канал "Россия 24"), але тон одноманітний. Він мов у кошеняти, яке просить їсти.

Кошеня починає тертися об ногу, попискує, лізе на очі, хоче щоб звернули увагу. Московські сигнали – саме про це, про увагу. І навіть фантастичний штурм Капітолію нічого не змінив.

Тон медійних сигналів (не сумніваюся, вони дублюються і на дипломатичному, і на науковому, і на діловому рівнях) простий до примітивності: в світі чимало проблем, які навіть могутні Штати не можуть вирішити без слабшої Федерації, отже давайте поновимо діалог, нормалізуємо відносини, словом, "зробимо світ безпечнішим", як у старі добрі часи.

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Без Москви (кажуть з Москви) у Вашингтона нічого не вийде з Іраном. А збагачення урану триває, і навіть поглиблюється! Не вийде і з Північною Кореєю. А там вже випробували міжконтинентальну балістичну ракету.

Не вийде зі стратегічними наступальними озброєннями, яких в РФ так само багато, як і у США. Не вийде боротьби проти глобального потепління, протидії тероризму, спільної тепліючої Арктики, словом, із вирішенням жодної помітної проблеми не вийде геть нічого путнього. Бо якщо ви, Америка, не разом з Росією, то проти Росії. А тоді Росія не дозволить.

До Європи зараз у Кремлі інтересу нема

Об'єднана Європа довго, а в ній Франція найдовше, тішила себе ілюзіями, що сучасна РФ блефує, погрожуючи вільному світові. Ну отруїли якогось відставного шпигуна в Британії, ну відгризли чверть території від Грузії. Ну збили пасажирський літак з трьома сотнями душ – з ким не буває! Ну забрали у "хохлів" Крим, який їм, як кажуть в Кремлі, належав незаконно.

У Парижі проковтнули б й замах на лідера російської опозиції Олексія Навального, але вдавилися цинічною характеристикою вчиненого злочину, яку подав президентові Французької Республіки президент Російської Федерації особисто. Тут вже дістало й французів.

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Але Москва цим не переймається. Там кажуть: куди поведе Америка, туди побіжить і Брюссель. Тому зараз головне – новий президент в США. Тому і нова-стара московська гра. Починаємо ластитися. Може розмякнуть, полюблять і забудуть і "новічки", і хакерські атаки. Почнемо знову, як у давні часи, бавитися у дві глобальні суперпотуги – володарі планети.

Вашингтон не робитиме поблажок Україні

Є в цій кремлівській наполегливій грі і сигнал для України. В жодному, увага, жодному московському запрошенні Сполученим Штатам спільно "порішати" світові проблеми вона не згадана.

Тут, з точки зору керівництва Російської Федерації, питання закрите. Про Донбас Москва "подбала", і, як висловився у грудні її президент, "дбатиме ще більше". А слово "Крим" мають право вживати тільки російські громадяни. І власниками його палаців, виноробень та санаторіїв мають бути теж лише вони.

Керівні особи в команді обраного президента США Джо Байдена – після сороміцького вандалізму в ніч на Різдво (за юліанським календарем) – на залицяння Москви вже відреагували. Хочете любові – буде. "Важка любов". З обіймами, щоб кістки ламалися. Починаючи з людських прав і закінчуючи агресивними імперськими діями. Почнемо невідкладно.

Але навіть якщо ці приємні обіцянки будуть виконуватися, українцям не варто сподіватися на те, що його суверенітетом і територіальною цілісністю опікуватимуться у Вашингтоні більше, ніж у самому Києві.

Така ж "важка" любов очікує й українське політичне подвір'я.

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Немає сумнівів, що Америці набридло панькатися із школярем-переростком. Він усе із трійок не вилазить, з класу в клас ледь переповзає, а його однолітки вже університети покінчали, в люди вийшли.

Від московського булінгу Вашингтон імовірно захистить. Але домашні завдання вирішувати Києву. І виправдань про молодість вже не прийматимуть.

Попереду у Вашингтоні стримана інавгурація. Після неї – нестримний американський драйв. Готуватися і суперникам, і партнерам.

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