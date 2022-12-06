Удар по стратегическим ракетоносцам РФ спас Украину от ракетного залпа трех самолетов

Из сообщений в соцсетях и медиа можно сделать выводы относительно ударов по авиабазам стратегических ракетоносцев Вооруженных сил РФ – "Энгельс-1" и "Дягилево", и насколько эффективной и продуманной была операция Вооруженных Сил Украины.

Значение: Впервые в войне одной атакой беспилотников частично сорвана стратегическая операция ВС РФ.

Впервые в истории самолеты стратегической авиации ядерного государства поражены прямо на базе.

Впервые после Второй мировой войны боевые летательные аппараты незамеченными проникли в центральную Россию и нанесли точный удар по российской армии.

Результаты: Судя по фотографии ракетоносца Ту-22М3 в "Дягилево", именно этот самолет должен был выполнять удар по Украине: на фото четко видна подвешенная крылатая ракета Х-22. Очевидно, не одна ракета должна была запускаться с этого самолета, но ВСУ ударили на опережение.

Министерство обороны РФ подтвердило поражение еще двух ракетоносцев, очевидно, типа Ту-95МС на аивабазе "Энгельс-1". Данных о повреждениях и потерях нет, но все эти самолеты не смогли принять участие в ракетной атаке по Украине 5 декабр , таким образом, в критический момент залп россиян уменьшили как минимум на шесть-двенадцать крылатых ракет.

Из-за программирования полетной задачи быстро перевешивать ракеты с одного самолета на другой невозможно. То есть удар беспилотников стал успешным – меньшее количество ракет в залпе существенно повысило эффективность работы украинского ПВО.

В продолжение этого удара неизвестный беспилотник утром 6 декабря нанес удар по составу горючего на авиабазе "Курск", российская ПВО снова не сработала, и пожар не могут потушить многие часы.

3. Потери ВС РФ: Ту-22М3 получил серьезное повреждение, стал непригодным для полетов, требует капитального ремонта и замены хвостовой части. Уничтоженная машина – аэродромный пусковой агрегат АПА-80, мобильная станция питания.

В результате удара в "Дягилево" Минобороны РФ было вынуждено признать потери авиационного персонала, готовившего ракетоносец к вылету: признаны как минимум трое погибших и четверо раненых, их имена и фамилии обнародованы и подтверждаются сообщениями в соцсетях.

4. Технологический успех: База "Дягилево" находится в 500 км от Украины, база "Энгельс-1" – примерно в 700 км. Это не первый случай атаки беспилотниками: 7 октября неизвестный беспилотник атаковал стратегические ракетоносцы Ту-22М3 на авиабазе "Шайковка", что в 200 км от границ с Украиной. Имелась информация о повреждении двух Ту-22М3, но космические снимки этого не подтвердили. Однако россияне переместили свои Ту-22М3 подальше от границ с Украиной – в "Дягилево".

По сообщению россиян, для удара применены переоборудованные реактивные беспилотные разведчики Ту-141 или Ту-143 производства СССР, разработанные в 70-е годы и выпускавшиеся до 1989-го. Свидетельства этому они пока не обнародовали. Очевидно, что неизвестные беспилотники стали самодельным оружием, изготовленным в Украине, что является серьезным технологическим успехом.

5. Провал российской ПВО: Неизвестные беспилотники не заметила и не перехватила российская система противовоздушной обороны. Судя по поражению авиационного персонала возле самолета, на базе "Дягилево" не было предупреждения об атаке, военные не смогли спастись. Это говорит о том, что подавляющее число российских зенитно-ракетных комплексов и радаров ПВО сосредоточены на фронте и несут там значительные потери, поэтому у россиян не хватает сил, и они не могут построить плотную оборону даже своих стратегических объектов. Особенно впечатляет, что на базе стратегической авиации РФ даже нет ограды, а для защиты ракетоносца не построены ни ангары, ни капониры, а самолеты защищает баррикада с шин, как у нас на Майдане (это чудо хорошо заметно на фотографии под крылом).

6. Разведка и применение: Очевидно, что разведка Украины и НАТО заранее получила информацию о подготовке к атаке ракетоносцев, о времени и месте старта, точные координаты расположения самолетов, на которые были подвешены крылатые ракеты. ВСУ ударили утром на опережение массированной ракетной атаки, состоявшейся вечером. Планирование маршрута на цель и выбор времени в этой операции оказались абсолютно верным, и позволили достичь внезапности и выполнить задание. Следует отметить этот положительный опыт планировщиков.

7. Назначат ли в РФ кого-нибудь виновным? Очевидно, нет. После того, как 18-летний пилот Матиас Руст незамеченным пролетел сквозь всю ПВО СССР в 1987 году и приземлился на Красной площади, были уволены и осуждены около 200-та генералов и офицеров ВС СССР. Подал в отставку тогдашний министр обороны Сергей Соколов, командующий войсками ПВО, командующий армией, корпусом, дивизией и бригадами ПВО.

Но Россия – это не СССР. Кланово-мафиозные отношения здесь гораздо глубже, министр обороны Сергей Шойгу – личный друг хозяина РФ Владимира Путина, а командующий Воздушно-космическими силами, в состав которых включены войска ПВО, генерал Сергей Суровикин, одновременно командует войной против Украины и пользуется поддержкой путинских мафиозных главарей – главы Чечни Рамзана Кадырова и российского олигарха Евгения Пригожина. Потому никаких наказаний не будет, хотя этот удар беспилотника не первый.

8. Политическое и информационное влияние: Украина показала всему миру, что, несмотря на преимущество России в несколько порядков в количестве людей и боевой техники, ВСУ способны находить импровизированные и неожиданные методы уничтожения российских оккупантов. Удар по стратегическим ракетоносцам показывает, насколько уязвимы российские ядерные силы, и насколько ослабла оборона РФ, которая вынуждена бросить все силы для захвата Украины. Это большая нравственная победа и урок для дальнейших действий.

Слава ВСУ!

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