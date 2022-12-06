UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Удар по стратегическим ракетоносцам РФ спас Украину от ракетного залпа трех самолетов

Цей матеріал також доступний українською
Удар по стратегическим ракетоносцам РФ спас Украину от ракетного залпа трех самолетов

главный редактор Цензор.НЕТ
06.12.2022, 18:33

Взрывы на российских стратегических объектах в Энгельсе и Рязани – исторический успех Вооруженных Сил Украины

Из сообщений в соцсетях и медиа можно сделать выводы относительно ударов по авиабазам стратегических ракетоносцев Вооруженных сил РФ – "Энгельс-1" и "Дягилево", и насколько эффективной и продуманной была операция Вооруженных Сил Украины.

Значение: Впервые в войне одной атакой беспилотников частично сорвана стратегическая операция ВС РФ.

Впервые в истории самолеты стратегической авиации ядерного государства поражены прямо на базе.

Впервые после Второй мировой войны боевые летательные аппараты незамеченными проникли в центральную Россию и нанесли точный удар по российской армии.

Результаты: Судя по фотографии ракетоносца Ту-22М3 в "Дягилево", именно этот самолет должен был выполнять удар по Украине: на фото четко видна подвешенная крылатая ракета Х-22. Очевидно, не одна ракета должна была запускаться с этого самолета, но ВСУ ударили на опережение.

Удар по стратегическим ракетоносцам РФ спас Украину от ракетного залпа трех самолетов
Удар по стратегическим ракетоносцам РФ спас Украину от ракетного залпа трех самолетов

Министерство обороны РФ подтвердило поражение еще двух ракетоносцев, очевидно, типа Ту-95МС на аивабазе "Энгельс-1". Данных о повреждениях и потерях нет, но все эти самолеты не смогли принять участие в ракетной атаке по Украине 5 декабр , таким образом, в критический момент залп россиян уменьшили как минимум на шесть-двенадцать крылатых ракет.

Из-за программирования полетной задачи быстро перевешивать ракеты с одного самолета на другой невозможно. То есть удар беспилотников стал успешным – меньшее количество ракет в залпе существенно повысило эффективность работы украинского ПВО.

В продолжение этого удара неизвестный беспилотник утром 6 декабря нанес удар по составу горючего на авиабазе "Курск", российская ПВО снова не сработала, и пожар не могут потушить многие часы.

3. Потери ВС РФ: Ту-22М3 получил серьезное повреждение, стал непригодным для полетов, требует капитального ремонта и замены хвостовой части. Уничтоженная машина – аэродромный пусковой агрегат АПА-80, мобильная станция питания.

В результате удара в "Дягилево" Минобороны РФ было вынуждено признать потери авиационного персонала, готовившего ракетоносец к вылету: признаны как минимум трое погибших и четверо раненых, их имена и фамилии обнародованы и подтверждаются сообщениями в соцсетях.

4. Технологический успех: База "Дягилево" находится в 500 км от Украины, база "Энгельс-1" – примерно в 700 км. Это не первый случай атаки беспилотниками: 7 октября неизвестный беспилотник атаковал стратегические ракетоносцы Ту-22М3 на авиабазе "Шайковка", что в 200 км от границ с Украиной. Имелась информация о повреждении двух Ту-22М3, но космические снимки этого не подтвердили. Однако россияне переместили свои Ту-22М3 подальше от границ с Украиной – в "Дягилево".

По сообщению россиян, для удара применены переоборудованные реактивные беспилотные разведчики Ту-141 или Ту-143 производства СССР, разработанные в 70-е годы и выпускавшиеся до 1989-го. Свидетельства этому они пока не обнародовали. Очевидно, что неизвестные беспилотники стали самодельным оружием, изготовленным в Украине, что является серьезным технологическим успехом.

5. Провал российской ПВО: Неизвестные беспилотники не заметила и не перехватила российская система противовоздушной обороны. Судя по поражению авиационного персонала возле самолета, на базе "Дягилево" не было предупреждения об атаке, военные не смогли спастись. Это говорит о том, что подавляющее число российских зенитно-ракетных комплексов и радаров ПВО сосредоточены на фронте и несут там значительные потери, поэтому у россиян не хватает сил, и они не могут построить плотную оборону даже своих стратегических объектов. Особенно впечатляет, что на базе стратегической авиации РФ даже нет ограды, а для защиты ракетоносца не построены ни ангары, ни капониры, а самолеты защищает баррикада с шин, как у нас на Майдане (это чудо хорошо заметно на фотографии под крылом).

6. Разведка и применение: Очевидно, что разведка Украины и НАТО заранее получила информацию о подготовке к атаке ракетоносцев, о времени и месте старта, точные координаты расположения самолетов, на которые были подвешены крылатые ракеты. ВСУ ударили утром на опережение массированной ракетной атаки, состоявшейся вечером. Планирование маршрута на цель и выбор времени в этой операции оказались абсолютно верным, и позволили достичь внезапности и выполнить задание. Следует отметить этот положительный опыт планировщиков.

7. Назначат ли в РФ кого-нибудь виновным? Очевидно, нет. После того, как 18-летний пилот Матиас Руст незамеченным пролетел сквозь всю ПВО СССР в 1987 году и приземлился на Красной площади, были уволены и осуждены около 200-та генералов и офицеров ВС СССР. Подал в отставку тогдашний министр обороны Сергей Соколов, командующий войсками ПВО, командующий армией, корпусом, дивизией и бригадами ПВО.

Но Россия – это не СССР. Кланово-мафиозные отношения здесь гораздо глубже, министр обороны Сергей Шойгу – личный друг хозяина РФ Владимира Путина, а командующий Воздушно-космическими силами, в состав которых включены войска ПВО, генерал Сергей Суровикин, одновременно командует войной против Украины и пользуется поддержкой путинских мафиозных главарей – главы Чечни Рамзана Кадырова и российского олигарха Евгения Пригожина. Потому никаких наказаний не будет, хотя этот удар беспилотника не первый.

8. Политическое и информационное влияние: Украина показала всему миру, что, несмотря на преимущество России в несколько порядков в количестве людей и боевой техники, ВСУ способны находить импровизированные и неожиданные методы уничтожения российских оккупантов. Удар по стратегическим ракетоносцам показывает, насколько уязвимы российские ядерные силы, и насколько ослабла оборона РФ, которая вынуждена бросить все силы для захвата Украины. Это большая нравственная победа и урок для дальнейших действий.

Слава ВСУ!

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
взрывы ударные беспилотники Ту-22М3 энгельс дягилево ракетоносцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 