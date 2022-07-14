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Установление контроля над Черным морем – одна из главных политических задач Кремля

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Установление контроля над Черным морем – одна из главных политических задач Кремля

журналист
14.07.2022, 14:39

А российские моряки – самые настоящие пираты XXI века

Деоккупация острова Змеиный позволила Украине начать перевозку зерна через Дунай в Черное море – и сразу же обнаружились проблемы инфраструктуры, о которых украинцы в недавнем прошлом и не подозревали.

Стало ясно, что пропускная способность румынской Констанцы значительно уступает пропускной способности Одессы, что для того, чтобы обеспечивать потребности в перевозке украинского зерна, румынскому порту необходима серьезная модернизация.

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Ничего удивительного в этом нет: из Констанцы никогда не было такого грузопотока, как из Одессы – одного из самых важных портов Европы. И думаю, что поэтому президент РФ Владимир Путин хищно присматривается к знаменитому городу.

Да что там к городу – к Черному морю! Можно сказать, что установление контроля над Черным морем на протяжении многих десятилетий является одной из главных политических задач Кремля.

Еще в 90-е годы, при Борисе Ельцине, Россия добилась от Украины права сохранить базу Черноморского флота в Крыму и фактически аннексировала часть морского побережья Грузии, установив контроль над Абхазией.

Затем была аннексия Крыма – но еще до оккупации полуострова Черноморский флот был использован в войне России против Грузии в 2008 году.

И вот новый этап осуществления российских амбиций: оккупация украинского юга, подготовка к аннексии Херсонской области и планы оккупации Николаевской и Одесской областей. Ну и, конечно, установление контроля над всем бассейном Азовского моря, превращение его во "внутреннее озеро" России – мечты об этом у российских "стратегов", опять-таки, были еще с 90-х годов, когда Россия не допустила раздела Азова между Россией и Украиной и навязала Киеву соглашение о совместном пользовании морем.

В Москве могут считать, что возможностей оккупировать всю Украину у российской армии на данном этапе противостояния не будет. Но отрезать Украину от моря – это не просто стремление лишить врага большой части экономического потенциала, уверен, это еще и стремление господствовать в морском бассейне, бросить очередной вызов НАТО.

Именно поэтому безопасность Черного моря – и Средиземноморья в целом – во многом будет зависеть от того, удастся ли восстановить примат международного права и элементарную справедливость, лишить Россию ее "территориальных приобретений", изгнать российских захватчиков с юга Украины и из Крыма, а Черноморский флот – из оккупированного украинского Севастополя.

Российские моряки – самые настоящие пираты XXI века, перед которыми поставлена задача мешать мирному судоходству, обстреливать с палуб своих кораблей чужие города, устраивать провокации против военных кораблей других стран.

И Черное море, которое с древних времен называли понтом Эвксинским – морем Гостеприимства, уверен, должно быть избавлено от тех, кто законы гостеприимства нарочито и надменно нарушает, рискуя безопасностью и покоем всех тех, кто живет на прекрасных морских берегах.

Специально для Крым Реалии

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Крым Украина Россия зерно черное море азовское море окупация юга украины
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