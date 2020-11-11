Вакцина богатого человека

Все СМИ, facebook и Twitter в экстазе кричат о том, что доказана высокая эффективность вакцины против коронавируса от двух компаний Pfizer (американской – помогла финансами) и Biontech (немецкой – создала вакцину).

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И это правда. Вакцина получается очень эффективная – там в испытаниях 94 человека заразились COVID-19 и из них 10% были с вакциной, а 90% с плацебо. Это то же самое, что вы бросили монетку 94 раза и 85 выпала решка, а 9 раз орел. Явно не случайно. Так легче всего иллюстрировать теорию вероятностей, стоящую за испытанием вакцин.

Но советую сильно не радоваться. Нам всем вряд ли эта вакцина поможет.

Есть две большие проблемы:

1. Все мощности по производству этой вакцины уже законтрактованы. То есть все заранее выкуплено и уже оплачено богатыми странами – Евросоюзом, США, Британией. Украине ее не дадут очень долго.

2. Предположим, каким-то образом, бедные страны все-таки получат свою аллокацию этой вакцины (например, через МОЗ, ООН, доброго олигарха).

Но с этой вакциной есть такая проблема – ее нужно хранить и перевозить при температуре -80 градусов!!! И только в день использования ее можно положить в обычный бытовой морозильник.

Мне кажется, такой сильно холодной логистической цепочки в бедных странах не существует. И если саму вакцину в первый год обещают продавать по разумной цене (для США всего $19),то супер-мега морозильники никто так продавать не обещает. И я полагаю, что мощности таких компаний уже выкуплены на годы вперед. И опять угадайте – не бедными странами!

И, кстати, довезти вакцину надо два раза, потому что ей каждого человека надо уколоть два раза.

Так что советую ждать вакцины от шведско-британской фармацевтической компания AstraZeneca или одну из трех китайских.

И одну из них надо производить в Украине, получив технологию от владельца прав. Но тут без помощи правительства не получится. Надеюсь, там понимают. Что провести один раз сложные переговоры и, возможно, заплатить деньги – лучше чем медленная смерть экономики в течение следующего года.

А пока важно соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маски. И не ходить на большие тусовки – и так еще долго.

Извините, что испортил настроение.

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