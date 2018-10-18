Восстание "сукиных детей": авторитарные режимы сорвались с цепи

Администрация Трампа пытается замять скандал, вызванный зверским убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле людьми наследного принца Саудовской Аравии.

Раньше западные демократии поддерживали разных бандитов и палачей у власти в странах третьего мира по известному принципу: "Это — сукин сын, но это наш сукин сын". Сейчас ситуация изменилась. Путин и саудиты, кончено, - те еще "сукины дети". Но Трамп не может сказать о них "это наши сукины дети". Наоборот, это они могут сказать о Трампе (да и о многих европейских политиках): "это наш сукин сын".

Авторитарные преступные режимы третьего мира научились покупать (путинский, саудовский и т.д.) и шантажировать (путинский, северо-корейский и т.д.) западную элиту. Эти "сукины дети" отвязались от хозяев, заставили мириться практически с любыми своими преступлениями, более того, начинают диктовать свои правила игры. Они с помощью коррупции, угроз и пропаганды разрушают западную демократию.

Времена realpolitik, когда ради "национальных интересов" приходилось иметь дело с различными "сукиными детьми", прошли. Эти "сукины дети" выросли, возмужали и стали крайне опасны. Сохранить западную демократию от вырождения, защитить ее фундаментальные ценности может только политика нулевой толерантности к преступным авторитарным режимам по всему миру.

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