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Война в Израиле – не локальный конфликт. Это война цивилизаций

Война в Израиле – не локальный конфликт. Это война цивилизаций

писатель, бизнесмен, блогер
14.05.2021, 13:58

В конфликте между евреями и арабами у Европы, США и Украины просто не существует другой позиции, кроме всемерной поддержки и солидарности с Израилем

Происходящее сейчас в Газе – не локальный конфликт. Это не война арабов и евреев. Это война цивилизаций. Нашей – иудео-христианской цивилизации – и агрессивного крыла самой молодой, непримиримой религии – радикального мусульманского мира.

Я далек от симпатии к любым ортодоксальным (и не только к ортодоксальным) религиям, я вообще убежденный атеист, и к любым пляскам с бубнами вокруг костров и идолов отношусь крайне отрицательно. Но понимаю, что религиозные сообщества до сих пор имеют колоссальную объединяющую силу и являются своеобразным маркером "свой-чужой" в цивилизационных процессах.

Война в Израиле – это война между средневековьем и будущим. Это война между разными цивилизациями. Между цивилизацией, продуцирующей технические, медицинские и культурные достижения, служащие человечеству, и цивилизацией, до сих пор рубящей головы на автостоянках. Убери из арабского мира нефть и деньги от ее продажи, и все станет совершенно очевидно.

Мне неприятно это говорить, у меня есть добрые знакомые, исповедующие ислам, и мне вовсе не хочется их обижать. Да, ислам бывает разный, как разным было христианство 700 лет назад. Как разным может быть иудаизм...

Но.

Нынешняя война имеет религиозный повод, территориальные причины и политическую подоплеку. И в конфликте между евреями и арабами у Европы, США и у нас, украинцев, просто не существует другой позиции, кроме всемерной поддержки и солидарности с Израилем. По политическим мотивам. По мотивам религиозным. И, прежде всего, по чисто человеческим.

В Израиле наши друзья, одноклассники, бывшие соотечественники, родственники и просто единомышленники.

И мы желаем им победы, мира и благополучия.

И еще.

Россия в очередной раз показала свое отношение к Израилю, к своим бывшим гражданам и ко всему остальному цивилизованному миру.

"Одновременно Москва продолжает контакты со своими региональными партнерами. В частности, в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов побеседовал по телефону с заместителем главы политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Российский дипломат заявил о "необходимости немедленного прекращения огня и недопустимости ударов по гражданским объектам на израильской и палестинской территориях".

Если я не ошибаюсь, то в РФ ХАМАС не считается террористической организацией, он – "региональный партнер". И принципа "скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" никто не отменял.

Для меня не секрет, что в Израиле среди репатриантов из Украины и России много поклонников Владимира Путина, России, российской политики и того, что сейчас принято называть "русским миром". Мне интересно, что должны испытывать эти люди сейчас, когда ракеты российского "регионального партнера" падают на израильские города? Нет диссонанса? Никакие крамольные мысли в голову не приходят?

По-прежнему хочется петь "Катюшу"?

Понимаете, дорогие и не дорогие читатели, Приднестровье, Абхазия, Грузия, Крым, Донбасс в истории агрессий России – это не случайности. Это планомерная осознанная политика. Это приверженность к идеалам и чаяниям "третьего мира", это желание быть лидером третьего мира. Сублимация за потерянные безвозвратно позиции в мире первом. 

За цивилизационный шанс, бездарно разменянный на популистскую медь, на сиюминутный рейтинг и аплодисменты электората, мечтающего о имперском величии.

Для имперского величия недостаточно танков, ракет и ядерных бомб. Нужен моральный авторитет, которого нет и быть не может, если в региональных партнерах у тебя ХАМАС, а в любимых друзьях Мадуро.

Не то, чтобы я был удивлен, скорее, в очередной раз убедился в том, что в процессах, происходящих у нашего соседа, нет ничего неожиданного и странного. Все в полном соответствии с гэбэшной сутью нынешней российской власти.

Дорогие наши израильтяне! Пусть над вами будет мирное небо, голубой солнечный купол, который стережет купол железный! Победы вам скорейшей, мира в вашей чудесной, построенной на выжженной земле стране. Мира и взаимопонимания с соседями, с их вменяемой и разумной частью.

Держитесь!

С Днем независимости вас!

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Израиль Палестина сектор газа хамас мечеть мусульмане Железный купол Ян Валетов война в Израиле
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