Заходя в Сирию, россияне совершили около 300 вылетов транспортной авиации. Но неизвестно, как будет развиваться политическая ситуация сегодня

Большинство российских кораблей находятся в порту Тартус или вблизи него. Эти корабли не могут вернуться в Черное море, поскольку Турция закрыла проливы согласно Конвенции Монтре. Поэтому им предстоит совершить очень долгое путешествие к Балтийскому морю или попытаться найти временное пристанище в ограниченном количестве портов поблизости (Ливия, Судан, Алжир).

Авиаперевозки. Для авиационной эвакуации понадобились бы сотни вылетов Ил-76 и Ан-124, а не несколько, зафиксированных в Хмеймиме. Когда российские силы разворачивались в Сирии в 2015 году, они выполнили почти 300 вылетов за две недели, и это еще до расширения базы.

Зафиксированные транспортные самолеты, вероятно, вывозят грузы или людей, но мы не знаем, что Россия могла доставить на этих самолетах. Среди возможных вариантов прибывшего груза можно предположить ограниченное количество наемников или оружие, припасы или боеприпасы для защиты баз.

Ил-76 (а реже Ан-124) приземляются в Хмеймиме как в главном транспортном узле, и единичные прибытия были частью обычного режима. Изменения, указывающие на масштабную эвакуацию, будут заметны.

То, что будет происходить с боевыми самолетами, тоже будет очень показательным. Если Россия сочтет, что ее могут атаковать, она может вывести эти самолеты тем же путем, каким они были доставлены. Также можно погрузить вертолеты и системы ПВО в Ан-124 для эвакуации.

Если российские авиаперевозки будут продолжаться осуществляться коротким маршрутом в Россию через Турцию, это, конечно, будет означать, что Турция дала на это согласие. Существует также более длинный воздушный коридор, который проходит через Ирак и Иран, если воздушное пространство НАТО будет закрыто.

Неизвестно, как будет развиваться политическая ситуация относительно дальнейшего доступа России к базам. Однако понятно, что требования к авиаперевозкам будут огромными, а признаки их начала — неоспоримыми, будь то согласованный выход или срочная эвакуация.

Можно предположить, что Россия хочет удержать базы, если это будет возможно из-за переговоров. Ресурсы, которые они могут предложить, включают в себя деньги, бартер, нефть/газ, ограниченное количество наемников и т.д. Важно то, готова ли сирийская коалиция рассмотреть любые предложения с их стороны.

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Российская проекция силы в Средиземном море в течение 10 лет была временной, и это было понятно. Они не заключили соглашения о создании дополнительных баз в ближайших регионах.

Вероятно, сейчас они пытаются заключить соглашения в Сирии или в других локациях. Важно следить, будут ли эти сделки заключены под давлением или нет.

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