Задушена путинскими объятиями. Что стоит за угрозами Лукашенко в сторону Украины

Кремль обостряет конфликт с Западом и использует Беларусь как один из инструментов в этой гибридной войне. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полностью отказался от нейтрального статуса в отношениях с Украиной. Он потерял информационный суверенитет и двигается в фарватере российской пропаганды, высказывая угрозы в адрес Киева. Это цена, которую платит диктатор за помощь Кремля для сохранения своей власти в Беларуси.

Безопасные ультиматумы президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО и США, которые на прошлой неделе опубликовало Министерство иностранных дел России, синхронно подкрепили активностями в Беларуси. Так, режим Лукашенко продолжает заявлять о готовности разместить российское ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО; российские ядерные бомбардировщики Ту-22М3 18 декабря совершили "совместное патрулирование границ Союзного государства" над территорией Беларуси. Одновременно заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси угрожает уничтожением балтийских государств в случае полномасштабного конфликта в Европе.

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В риторике и действиях Минска наблюдается четкая связь с агрессивной риторикой и военным шантажом Кремля. Что же стоит за угрозами Лукашенко в сторону Украины – зависимость от России, желание угодить Путину или скоординированные с Москвой действия?

И какую угрозу представляет для Украины такая синхронизация режимов Лукашенко и Путина?

Цена власти

Александр Лукашенко смог удержать власть в Беларуси в августе 2020-го во многом благодаря поддержке Владимира Путина. Но помощь Москвы была далеко не безвозмездной. В обмен на нее Лукашенко постепенно сдавал остатки белорусского суверенитета.

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В настоящее время Кремль фактически полностью контролирует экономическую, военную, информационную сферу Беларуси. Процесс формально завершился подписанием 28 интеграционных программ Союзного государства и совместной военной доктрины в ноябре 2021 года.

И хотя Кремль пытается дистанцироваться от действий режима Лукашенко, на самом деле именно Путин несет ответственность за происходящее в стране: жестокие политические репрессии, захват самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту, гибридную атаку мигрантами на страны ЕС, военные угрозы в сторону Украины.

России выгоден Лукашенко таким, каков он сейчас: слабым, изолированным от всего мира. И хотя нелегитимный президент, скорее всего, прекрасно понимает, что в обмен на поддержку Кремля ему придется уступить не только суверенитет Беларуси, но и личную власть (по крайней мере, ее часть), выбора у него нет.

Методы Кремля

Для закрепления Беларуси в орбите Кремля обширно используются информационные методы влияния. Одной из привычных практик, используемых Кремлем и внутри России, стало смещение акцентов внутренних проблем на мнимые внешние вызовы. В качестве таких угроз используют США, страны НАТО, прежде всего Литву и Польшу, а также Украину, из которой Кремль формирует образ врага.

Украина становится объектом информационных нападок со стороны режима Лукашенко все чаще, и здесь можно проследить связь и прямое повторение нарративов кремлевской пропаганды. Россия и Беларусь якобы находятся в кольце врагов и вместе выступают против так называемого "коллективного Запада".

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В своей риторике Лукашенко пытается обвинить Киев в радикализации белорусского протеста и внешнем вмешательстве, а иногда и прямо угрожает Украине. В унисон с Кремлем постоянно упоминается надуманная проблема расширения присутствия НАТО в Украине. Этим обосновывается необходимость противодействия "угрозам" со стороны Украины и расширение военного сотрудничества с Россией.

Вызовы для Украины

Российские информационные операции в Беларуси хорошо вписываются в общую стратегию эскалации – вспомним недавние учения "Запад-2021" и провокации на границе с Польшей. Все это время Россия насыщала Беларусь оружием, превращая его в военный плацдарм. И для Украины этот вызов только усиливается.

Хорошо понимая, что подписанные союзные программы носят скорее декларативный характер, Кремль пытается закрепиться в Беларуси за счет военного присутствия. Москва уже разместила учебно-боевой центр совместной подготовки военно-воздушных сил неподалеку от белорусско-польской границы, осуществляются регулярные совместные тренировочные полеты стратегической авиации, на границе с Украиной планируется размещение российских Искандеров.

Кремль совершает поглощение Беларуси в форме мягкой аннексии. Она происходит как постепенная, иногда скрытая, так и методическая операция. Благодаря усилиям Лукашенко, Россия демонтирует национальные институты и независимые СМИ, чтобы уничтожить белорусскую самоидентичность и денационализировать медийное пространство.

Дальнейшая информационная конфронтация Лукашенко с Киевом будет происходить по указанию из Москвы и рискует в ближайшей перспективе превратиться в реальные провокации на границе и в энергетическую войну с Украиной на стороне России.

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