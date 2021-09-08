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Запад-2021. Как Путин и Лукашенко готовятся захватывать Украину и страны НАТО

Цей матеріал також доступний українською
Запад-2021. Как Путин и Лукашенко готовятся захватывать Украину и страны НАТО

журналист LIGA.net
08.09.2021, 12:44

Все большая агрессивность автократических режимов говорит о готовящейся полномасштабной войне

Уже совсем скоро Россия и Беларусь проведут очередные совместные военные учения Запад-2021. Предыдущие маневры проходили в 2017-м. Главным отличием нынешних "военных игр" от предыдущих является не только очевидно возросшая масштабность, но и все большая агрессивность автократических режимов, которые готовятся к полномасштабной войне.

Путин и Лукашенко получили бесчисленное кол-во пощечин со стороны Запада не только за последний год, но даже за недавний месяц. Например, Путина очевидно раздражают как успешно проведенная Крымская платформа, так и вполне удавшийся визит Зеленского в США. А Лукашенко явно не нравится, что Евросоюз эффективно пресек его попытку раскачать Европу мигрантами и теперь эта проблема ложится на его плечи.

Такие, казалось бы, далекие от военных учений вещи нельзя упускать из виду, рассуждая о логике действий автократов. Вся внешнеполитическая доктрина России сводится к повсеместному задаванию вопроса: "Ты меня уважаешь?". В последнее время Путин получает неудовлетворительный для себе ответ. И это вынуждает его действовать, главным образом, агрессивно, поскольку в РФ добиваться уважения иначе просто не умеют.

Учения Запад-2021 будут проходить с 10 по 16 сентября. По официальным данным, в них примут участие около 200 000 военных, будет задействовано более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов), а также до 15 кораблей. На деле – военных может быть больше, как это происходило ранее (РФ заявляет меньшую численность войск, чтобы не отчитываться перед международным сообществом).

Основная часть учений пройдет в России на девяти полигонах и на пяти полигонах в Беларуси. В непосредственной близости границ Польши и Литвы. И хотя в России говорят, что их учения носят оборонительный характер – это, как всегда, не более чем слова.

Тут можно вспомнить 2008 год и агрессию РФ против Грузии, которая началась после тогдашних маневров Кавказ. Задачей Кремля была провокация Тбилиси и концентрация войск у границ, которую провели под видом учений. Итог всем известен.

Так и сегодня множество военных аналитиков заявляют, что учения носят наступательный характер, а предполагаемый противник находится на территории Литвы и Польши. Такое уже было во время учений Запад-2017. Но главное отличие, повторюсь, в изменившемся восприятии Литвы и Польши российским и беларусским диктаторами, а также возросшей агрессивности режимов. 

Если с Украиной все давно понятно – это главный враг восточноевропейских автократов, то до недавнего времени Польша и Литва были скорее второстепенными политическими противниками Москвы и Минска.

Но Варшава и Вильнюс, проявив твердость в отношениях с диктаторами в 2020 году, также стали их врагами. Одним из свидетельств этого является инцидент с ближневосточными нелегалами: во-первых, очевидно, что решение о проведении операции Лукашенко принял не самостоятельно. Без одобрения проекта со стороны Кремля беларусский диктатор не станет шевелиться; во-вторых, Лукашенко де-факто объявил Западу войну, поэтому нелегалы стали оружием в его руках, а сама операция является гибридной агрессией.

В этом ключе стоит также вспомнить и о постоянных нарушениях границ стран Запада российскими военными самолетами, или относительно недавний инцидент с британским кораблем в Черном море. Россия явно прощупывает Запад в надежде понять, где находится заветная черта, которую не следует переступать. И по реакции Путина, который думает, что, потопив корабль Великобритании, войны бы не было, можно предположить, что черта для него находится где-то совсем далеко. А это непосредственная угроза для всех его соседей. Даже тех, которые состоят в НАТО. Угроза заключается не в каких-то высоких технологиях российской армии. У нее их нет. РФ умеет лишь рисовать образы и запугивать.

Угроза в непредсказуемости. Во время учений может произойти всякое. И об этом осведомлены в Альянсе. Объединенное подразделение разведки и безопасности НАТО в специальном докладе для правительства Польши утверждает, что в ходе учений беларусские отряды могут вторгнуться на несколько километров вглубь территории Литвы. Риск провокации также существует и на границе с Польшей.

По данным разведки НАТО, такие действия могут быть предприняты для "проверки Запада" Путиным и прощупывания возможной реакции. В связи с этим Польша уже ввела режим ЧП на границе с Беларусью.

Также и в Литве понимают, что эти учения – демонстрация готовности России к военному конфликту против западных стран. Более того, Вильнюс предполагает, что часть российских сил и техники, во-первых, останутся у их границ после завершения учений, а во-вторых, останутся на территории Беларуси. Это было бы вполне логичным продолжением растворения субъектности лукашенковской Беларуси в путинской России. Войска РФ на беларусской территории выгодны Лукашенко, который сегодня фактически находится в роли губернатора Путина, ведь он получил бы дополнительную защиту в случае интенсификации протестов.

Угроза есть и для Украины. Путин отказался продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на Донбассе именно перед надвигающимися учениями. Из этого следует, что как минимум у контролируемых им боевиков после окончания Запад-2021 появится новое вооружение. А как максимум – Украине хорошо известно, на что способна Россия.

В любом случае вывод тут один: готовиться к защите нужно уже сейчас. И теперь не только Украине, но и ее союзникам – странам-членам НАТО в Балтии. Для этого необходимо увеличивать присутствие на восточном фланге – не только посредством концентрации сил и средств, но и проведением дополнительных совместных военных учений с Украиной на ее территории и в акватории Черного моря.

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владимир путин беларусь александр лукашенко военные учения военные учения Запад-2021
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