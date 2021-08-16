Запад помогает только тем, кто борется за себя сам. Афганистан – еще один пример

События в Афганистане должны нас многому научить.

За почти 20 лет США вложились в эту страну более чем на триллион долларов – представьте себе масштаб. Вооружили и обучили 300-тысячную армию. И еще много всего.

Многие в афганском правительстве были уверены, что поддержка будет продолжаться вечно, несмотря на широко распространенную коррупцию. "Если мы важны, то на нас закроют глаза".

После решения США о выводе войск талибан захватывал по несколько городов в день. Мы, украинцы, показали, что такое боевой дух. Афганцы на это не способны, несмотря на оборудование и оружие.

Чтобы кто потом не говорил, США предусматривали последствия этого решения.

Они создали мегапроблему для Китая и России. Началась принципиально новая игра с безумными ставкам.

Но для Украины вывод должен быть очень простым: США ценят настоящих союзников, надежных и сильных. Их не сдают. Но одновременно никогда не прощают коррупции и неспособности быть сильными и достигать целей.

Помогают только тем, кто борется за себя сам, и Афганистан – еще один пример.

Есть над чем задуматься.

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