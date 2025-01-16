В романе Джона Апдайка "Воспоминания об администрации Форда" просто не удается завершить написание биографии Джеймса Бьюкенена, поскольку пятнадцатый президент США оказался в тени гигантской фигуры, идущей за ним — Авраама Линкольна.

Мы знаем, как это выглядит. Из-за количества слов, посвященных политическим событиям последнего года, безусловно, можно утверждать, что Дональд Трамп является самой влиятельной политической фигурой с времен Рональда Рейгана, а возможно, и Франклина Рузвельта.

Можно любить его или ненавидеть, но это политический гигант, которого историки будут вспоминать так, как вспоминают Линкольна, Рузвельта, Вильсона и других президентов, осуществивших значительные преобразования.

Тем временем Джо Байден останется в исторических хрониках среди таких президентов, как Бенджамин Харрисон, Миллард Филмор и Джеймс Бьюкенен — другими словами, в мусорной корзине истории.

Это печальный финал для человека, который посвятил большую часть своей взрослой жизни служению на самых высоких уровнях правительства. Но горькая правда заключается в том, что вся карьера Байдена, а не только его президентство, является триумфом политической посредственности.