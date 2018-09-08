Что смотреть. 5 украинских фильмов, которые выходят в прокат

В День украинского кино LIGA.net собрала подборку фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах с сентября по ноябрь

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Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник кинематографистов - День украинского кино (вторая суббота сентября). И после долгого периода застоя наконец есть что праздновать.

Еще каких-то 12 лет назад украинцы дружно иронизировали над фильмом "Штольня" - первой попыткой снять триллер в Украине. Теперь украинские картины представлены в кинофестивалях по всему миру.

По данным Украинской киноассоциации, на разных студиях в этом году снимают 30 фильмов, в которых играют украинские, голливудские и европейские актеры. В феврале на съемки в Карпаты приезжал знаменитый французский актер Жан Рено: ему досталась главная роль в украинско-французском триллере «Последний шаг». А в фильме «Гарет Джонс» о валийском журналисте, который первым на Западе рассказал о Голодоморе в Украине в 1932-33 годах, сыграет известный ирландский актер Джек Рейнор.

Динамика последних лет очень положительная. В 2016 году в Украине были завершены всего четыре полнометражные ленты при поддержке Госкино. В 2017 году таких фильмов уже 17.

"Украинский кинематограф после долгого перерыва переживает возрождение", - сказал LIGA.net глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко. В этом году на финансирование кино Украина выделила 505 млн грн.

Но затраты на производство фильмов пока не окупаются кассовым сбором, констатирует он. В прошлом году был только один такой прецедент, но и тот касался малобюджетной комедии.

"К сожалению, размер украинского рынка не может окупить производство любого фильма, кроме комедии. Кроме того, в Украине практически нет рынка интернет-кинотеатров из-за процветающего пиратства. Поэтому сегодня кинематограф существует в основном благодаря поддержке государства", - подчеркивает руководитель Госкино.

"Строить приходится практически заново. Но этот процесс идет очень быстро. Мы никогда не видели столько премьер украинских фильмов в кинотеатрах, как в этом году. Они выходят практически каждую неделю выходят фильмы. Десятки фильмов продолжают сниматься, запускаются новые съемки", - отметил Ильенко. По его словам, если такая тенденция сохранится еще два-три года, Украина выйдет на определенную точку невозврата.

И можно будет сказать, что украинская киноиндустрия возрождена.

В День украинского кино LIGA.net собрала подборку фильмов, которые выйдут в прокат с сентября по ноябрь.

"Дикое поле"

На экранах: с 8 ноября 2018

Жанр: драма

Режиссер: Ярослав Лодыгин

Одна из наиболее ожидаемых картин осени - экранизация популярного романа "Ворошиловград" Сергея Жадана, уже переведенного на девять языков мира. Фильм снимался в копродукции со Швейцарией.

Авторы сценария - Наталья Ворожбит, которая написала военную драму "Киборги", и сам Жадан. По сюжету, политтехнолог Герман приезжает в родной город на Донбассе к брату, который держит старую бензоколонку. Но брат исчез, и ему придется самому защитить семейный бизнес от местного криминалитета и власти. Главному герою предстоит сложный выбор: бросить все и вернуться домой или попытаться распутать ситуацию.



Официальный трейлер, 18+

Германа в фильме сыграл украинский актер театра и кино Олег Москаленко. В других ключевых ролях: Алексей Горбунов, Георгий Поволоцкий, Владимир Ямненко. Для режиссера Ярослава Лодыгина эта работа станет дебютной.

"Дикое поле" было задумано еще в 2013 году, поэтому Жадан и Лодыгин шутя называли его "самым известным фильмом, который еще не снят". Съемки картины проходили в 2017 году в Старобельске Луганской области.

Общий бюджет картины - 31 млн грн. Наполовину ее профинансировал бюджет - 15,49 млн грн.



"Город, в котором не ходят деньги"

На экранах: с 13 сентября 2018

Жанр: фантастика, драма, приключения

Режиссер: Ганка Третяк

Фильм по повести погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) 2006 года. В центре истории - Алиса, которая переживает сложный период. Она потеряла работу, парень ушел к другой, она во всем разочарована и не понимает, как жить дальше. Алиса бродит по квартире и неожиданно находит какой-то билет на поезд. Откуда он - неизвестно, конечная станция тоже не указана. Но Алиса решает, что это знак, так что отправляется в путешествие.



И попадает в особую страну чудес - закрытую территорию, где действуют свои законы и не ходят деньги.



Официальный трейлер, 16+



В фильме будет много Кузьмы: там часто звучит его закадровый голос. Ему также была отведена небольшая роль консьержа в отеле, который объясняет Алисе, куда она попала. Но сняться в этом фильме музыкант не успел.

Бюджет кинокартины достаточно скромный - 3,2 миллиона гривень. Съемки начались еще при жизни Кузьмы в 2013 году, но были прерваны из-за Революции достоинства и войны с Россией.

"Когда падают деревья"

На экранах: с 13 сентября 2018

Жанр: драма

Режиссер: Марыся Никитюк

События фильма развиваются в украинской провинции. В центре картины - пятилетняя Витка, которая становится свидетельницей романа ее двоюродной сестры Ларисы и молодого бандита по кличке Шрам. Отец Ларисы умер, мать измучена депрессией, бабушка постоянно срывается на крик - переживает, что об этой любви скажут люди.

Окружающие быстро ставят диагноз, называя Ларису проституткой.

Лариса и Шрам планируют сбежать подальше от бандитов, разрухи и родственников.





Это копродукция Украины, Македонии и Польши. В ролях заняты молодые актеры. Роль Ларисы в фильме досталась студентке Киевского университета театра, кино и телевидения Анастасии Пустовит, это ее дебют. Кроме нее, в фильме снимались: Соня Халаимова (Витка), Максим Самчик (Шрам), Алла Самойленко (Тамара) и другие.

Лента выиграла конкурсный отбор Госкино и получила государственное финансирование в размере 10 млн грн.

Сценарий фильма в 2016 году стал победителем церемонии ScripTeastAward, которая проводилась во время 69-го Каннского международного кинофестиваля. Он получил награду имени Кшиштофа Кеслевского и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. евро на последующее производство фильма.

"Донбасс"

На экранах: с 18 октября 2018

Жанр: от трагедии к фарсу и обратно

Режиссер: Андрей Лозница

Сценарий игрового фильма основан на документальных материалах, любительских роликах на YouTube и рассказывает о российской агрессии на Донбассе. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами. Когда начинается война.

Сергей Лозница задумал съемки картины, когда война на Донбассе только начиналась. Большинство героев в фильме безымянные, зато прозвищ предостаточно: Батяня, Гюрза, Купон, Дровосек. А вот гротескная свадьба new-новороссов: Анжела Тихоновна Купердягина выходит за Ивана Павловича Яичницу. Эпизод тоже позаимствован из реальной жизни: свадьбы так называемой Куклы и боевика БМВ в 2015 году.

"Это гротеск и местами смешно, но за всем этим кровь. И это трагедия", - говорит режиссер.





Украинский фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы будет бороться за "Оскар". На кинофестивале в Каннах он уже получил награду за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд".

В фильме снялись Валериу Андрюцэ, Георгий Делиев, Наталья Бузько, Вадим Дубовский. Игровые эпизоды снимались в феврале-марте в окрестностях Кривого Рога.

Сначала бюджета фильма составлял 41,6 млн грн, но к моменту основных съемок вырос до 71,34 млн. Из них Госкино выделило на картину 16,7 млн, а европейский фонд поддержки кинопроизводства Eurimages - 330 тыс евро.

Фокстер и Макс

На экранах: с 25 октября 2018

Жанр: комедия, приключения, семейный

Режиссер: Анатолий Матешко

Детский фантастический боевик. Школьник Макс находит под мостом баллончик с нано-красками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями. И теперь за ними охотится опасный преступник, который хочет завладеть этой технологией.

Гонки на автостраде, погони с элементами паркура, экстрим на крыше киевской многоэтажки - картина не даст заскучать, обещают ее создатели. А мальчик Макс в погонях и приключениях найдет новых друзей.

Бюджет ленты составил 40 млн грн. Большую часть покрыло финансирование от Госкино - 38,4 млн грн.