Проклятие "Титана": катастрофа советского разлива

Новости из Северного Крыма радости не приносят.

Оккупационная администрация Крыма, признав наконец факт техногенной экологической катастрофы и предпринимая меры по эвакуации населения, внятной программы локализации и ликвидации загрязнения атмосферы сернистым ангидридом до сих пор не озвучила. Мало того: поначалу не был четко обозначен сам источник появления в воздухе этой самой двуокиси серы. И только когда уже началась эвакуация детей из задыхающегося Армянска, оккупанты чуть ли не шепотом признали, что "неизвестный газ", представляющий угрозу для населения, скорее всего, сернистый ангидрид (SO 2 ), а "виноват" в выбросе пересохший отстойник завода двуокиси титана, ныне ЧАО "Крымский титан"(филиал компании "Юкрейниан Кемикал Продактс"), находящийся в восьми километрах севернее Армянска, у границы с Херсонской областью.

Завод "Крымский Титан" и его отстойник на карте Перекопского перешейка Крыма

(по данным сервиса Wikimapia)

Одного взгляда на карту довольно, чтобы понять, что при любом ветре, кроме северного, ароматами сернистого ангидрида (а вместе с ним и освежающими кислотными дождями) смогут наслаждаться жители Херсонской, Николаевской и Запорожской областей, а при устойчивом северном ветре ядом может накрыть практически весь Крым, - который тоже наш, что бы там ни бубнили оккупанты. На более дальние выбросы испарений отстойника, я надеюсь, не хватит, но и без того головной боли для граждан Украины будет предостаточно.

"Титан" оккупированный

Находящийся в зоне оккупации участок Северо-Крымского канала, из которого российские власти могли бы попробовать закачать воду в высохший накопитель отходов, пуст. Дождей, способных заполнить открытый отстойник площадью около 42 квадратных километра, можно и не дождаться – чтобы покрыть высохшее дно хотя бы тонким слоем воды, нужны миллионы кубометров. По той же причине заявление пророссийского крымского премьера Сергея Аксенова о намерении построить за два месяца водовод для перекачки в накопитель воды из Каркинитского залива оптимизма не прибавляет: "60 тысяч кубометров в сутки, при том, что нам надо подать 15 миллионов кубометров воды в этот водоем. В течение месяца - 1,8 млн кубов. Пока такими темпами. Может, будут две нитки", - цитирует Аксенова Интерфакс.

И это при том, что по словам назначенного оккупантами так называемого "министра экологии и природных ресурсов Крыма" Геннадия Нараева "Крымский Титан" в штатном режиме потребляет в сутки 49 тысяч кубометров воды, которые после перекрытия Северо-Крымского канала берутся, судя по всему, из артезианских скважин. Простой рассчет показывает, что даже без учета постоянного испарения воды из открытого отстойника его заполнение потребует не менее полугода.

При этом, хотя Армянск и эвакуируют а завод остановлен, но настоящего решения проблемы с уже накопившимися ядовитыми отходами нет.

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Российские деятели привычно обвиняет в сложившейся ситуации Украину (ну как же без этого!), заявляя, что "...выброс опасного вещества на севере Крыма случился из-за того, что Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу". Киев, резонно ожидая с восточным ветром газовую атаку и кислотные дожди на Херсонщину, возлагает ответственность на российские оккупационные власти. МО Украины обвинило в выбросе химических веществ на территории аннексированного Крыма российскую армию, а журналист российского телеканала нашел виновных среди украинских олигархов, которые своими действиями "...привели к выбросу химикатов в атмосферу на заводе "Крымский Титан" в Армянске и последующему экологическому бедствию на севере полуострова". (Осталось только решить, считать ли основного владельца акций "Крымского Титана" Дмитрия Фирташа украинским олигархом - или все-таки российским?)

Советское прошлое

Учитывая то, что за весь период независимости Украины решением проблемы отходов "Титана" никто всерьез не озаботился, предпосылки беды действительно старше российской оккупации. Экологическая катастрофа на севере Крыма произошла бы в любом случае и при любой некомпетентной власти. Случившееся - не результат козней оккупантов или заговора против захватчиков. И даже не результат равнодушия и безалаберности (хотя ответственность соответствующих контрольных ведомств за катастрофу никто не отменял). Просто пришло время взрыва бомбы замедленного действия, заложенной еще упертыми строителями коммунизма. И эта экологическая бомба не взорваться не могла - просто по определению. И большой вопрос - а можно ли было ее вообще заблаговременно обезвредить.

Строители Крымского завода двуокиси титана, вероятно, чувствовали свою ответственность перед будущим, но не перед нами. Советская власть, которая считала себя безальтернативной, не особо охотно заглядывала больше чем на пятилетку вперед. То есть, речь всегда шла или о немыслимо далеком будущем с полетами к Альфе Центавра, или о "решающем, определяющем и завершающем" – так именовали газеты третий, четвертый и пятый годы пятилетних планов, по которым жил СССР. То, что выпадало за пределы ближайшего временного отрезка, в сознании советского человека автоматически приравнивалось по актуальности к межгалактическим полетам. То есть, ощущалось как что-то не из интересующей их реальности. Заморачиваться из-за какой-то туманной будущей проблемы, которую следующие поколения, конечно же, как-нибудь разрулят, и срывать из-за нее грандиозные планы строительства социализма никому бы и в голову не пришло. Партия сказала - надо, народ сказал - ага, а будущее как-нибудь само рассосется.

КГПО "Титан" дал первую продукцию в 1971 году: аммофос, сернокислый алюминий, жидкое стекло, красные железнокислые пигменты и главное - пигментную двуокись титана. Изначальная мощность предприятия - 40 тысяч тонн в год, с 2002 – 80 тысяч тонн. Это 2% мирового производства диоксида титана. Главный покупатель - Россия.

При сернокислом (сульфитном) способе переработки ильменита, из которого и получают диоксид титана, как написано в вузовском учебнике еще тех времен (!), на 1 тонну готовой продукции приходится в виде отходов "...до 4 тонн железного купороса и до 5 кубометров гидролизной кислоты, содержащей 20% серной кислоты, 10% сульфата железа... и сульфаты примесей. Утилизация этих отходов на больших заводах представляет крупную проблему" (выделено мной - Авт.)"

Так вот: проблема эта так и не была решена, даже после удвоения объемов производства. "Титан" до последнего работал "по-советски", в расчете то, что следующие поколения что-нибудь сообразят, или в благостных мечтах, что вся эта химия рассосется как-нибудь сама. А работать он мог потому, что тогда, в 1969 году, мудрые советские руководители при проектировании "Крымского Титана" выбрали для его строительства место, снабженное природным кислотонакопителем.

Химическое будущее

Ведь почему завод построили именно на Перекопе? Ведь сырье для него везли из Иршанского и Вольногорского ГОКов (оба - Житомирская область), за 700 км. А продукцию отправляли вообще в Россию. Трудовые ресурсы тоже пришлось привозить – собственно, так и появился Армянск, город крымских химиков. Электроснабжение, водовод, железнодорожная ветка к химкомбинату – все это было построено из-за того, что огромный кислотоотстойник строить не пришлось вообще – просто отгородили дамбой залив Сиваша (благо, в Гнилое море ничего не впадает и ничего из него не вытекает) – и вуаля! Пожалте сбрасывать сюда адскую смесь в неограниченных количествах! Воды в Сиваше много, концентрация химии может долго оставаться неопасной, а до того "парить" кислота не начнет.

В те времена Сиваш казался вечным, как тот же Арал, четвертое по площади озеро в мире. Но вот только Арал напрочь уничтожили за каких-то полсотни лет. Уничтожили без злого умысла – хлопок-то нужен, а то, что Сырдарью и Амударью спустили на орошение огромных территорий, уменьшив водный баланс в 25 раз, Политбюро не сильно заботило. Потомки ж все равно что-нибудь придумают.

Результат виден на спутниковых снимках невооруженным глазом: Арала больше нет. И пожинают этот результат независимые Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.

А падение уровня воды в Сиваше и скачком возросшую концентрацию отходов в отстойнике "Титана" пожинаем мы. Спасибо некогда любимому и навеки предусморительному Политбюро. И еще предприимчивому Фирташу. Ну и всем нам, кто за прошедшие со времени распада СССР десятилетия ничего в смысле предусмотрительности так и не предпринял. Не подумал. Не настоял. Не потребовал. Наша вина, наша и беда.

СССР в головах

Кстати, о беде. О той, которая еще не пришла, но уже стучится.

В Украине есть еще один производитель двуокиси титана, и тоже по сульфитной технологии – "Сумыхимпром". Мощностью он поменьше, чем "Крымский Титан", но тоже работает с открытым кислотонакопителем. И местные жители, как и жители Армянска в предыдущие годы, периодически жалуются на выбросы, - судя по всему, выбросы того же сернистого ангидрида. Жаловались в 2015 году, потом в 2016, ну и в 2017.

Хорошо, что в Сумской области более влажный климат, чем в Присивашье, и кислотонакопитель пока не пересох, но ведь момент, когда концентрация отходов превысит рассчетный максимум, неизбежно наступит. Может, даже при нашей жизни. И что тогда?

Может, пора избавляться от СССР в головах - и начинать серьезно беспокоиться о будущем наших детей?