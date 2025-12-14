Сегодня за пределами Аргентины о тех страшных событиях мало кто вспоминает. Это выглядит невозможным – страна, где проживает одна из крупнейших в мире украинских диаспор (от 250 до 450 тысяч), которая долгие годы была житницей обеих Америк и имела огромную площадь плодородных сельскохозяйственных угодий, в 2001 году провалилась даже не в третий, а в четвертый мир. Это был уровень Сомали – с тотальным голодом, анархией, упадком коммунальных служб, медицины.

О том, что большой город за несколько дней без света, воды и продуктов в магазинах может стать страшной ловушкой, некоторые украинцы задумались еще весной 2013-го. Мощный мартовский снегопад тогда не только сделал Андреевский спуск трассой для катания на сноубордах, но и заблокировал транспорт, превратив Киев в город пешеходов, которые продирались через снежные завалы и покупали в супермаркетах столько еды и туалетной бумаги, сколько могли дотянуть до собственных домов.

