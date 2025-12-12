Украина четвертый год живет в войне, которая забирает людей, меняет социальные связи и толкает миллионы за границу. Мы держимся невероятным упрямством, но хватит ли его, чтобы построить страну будущего?

Именно об этом говорят в новом выпуске "Климкин спрашивает" дипломат Павел Климкин и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Этот диалог – попытка объяснить, почему украинцы изменились сильнее, чем мы осознаем, и почему именно эти изменения будут определять все: от модели послевоенного восстановления до места Украины в мире.

