"Никто не сделал для украинской политической нации столько, как Путин". Климкин спрашивает Либанову
Украина четвертый год живет в войне, которая забирает людей, меняет социальные связи и толкает миллионы за границу. Мы держимся невероятным упрямством, но хватит ли его, чтобы построить страну будущего?
Именно об этом говорят в новом выпуске "Климкин спрашивает" дипломат Павел Климкин и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
Этот диалог – попытка объяснить, почему украинцы изменились сильнее, чем мы осознаем, и почему именно эти изменения будут определять все: от модели послевоенного восстановления до места Украины в мире.
