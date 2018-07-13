Рецепты чизкейка в домашних условиях. Лучшие рецепты с фото

Простые рецепты приготовления настоящих чизкейков в домашних условиях.
Основные ингредиенты – сыр Филадельфия, песочное печенье, сливочное масло, сметана, мука, сахарная пудра, яйца
Время приготовления – 60 минут
150 грамм печенья измельчаем в блендере или вручную, добавляем в него 75 грамм сливочного масла, перемешиваем.
Распределяем массу из масла и печенья по емкости, утрамбовываем и выпекаем в духовке при 180 °C 10 минут.
В отдельной емкости смешиваем 900 грамм сыра, 200 грамм сахарной пудры.
Добавляем 200 грамм сметаны (20% жирности) и муку – 2-3 столовых ложки.
Снова перемешиваем.
Добавляем сюда же три целых яйца и один желток.
По вкусу – добавляем ванилин.
Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции, равномерно распределяем массу поверх уже выпеченного печенья с маслом.
Выпекаем около 45 минут в духовке 160 °C. Готово!
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