Рецепты чизкейка в домашних условиях. Лучшие рецепты с фото

Классический чизкейк. Просто и вкусно

Классический чизкейк

Основные ингредиенты – сыр Филадельфия, песочное печенье, сливочное масло, сметана, мука, сахарная пудра, яйца

Время приготовления – 60 минут

150 грамм печенья измельчаем в блендере или вручную, добавляем в него 75 грамм сливочного масла, перемешиваем.

Распределяем массу из масла и печенья по емкости, утрамбовываем и выпекаем в духовке при 180 °C 10 минут.

В отдельной емкости смешиваем 900 грамм сыра, 200 грамм сахарной пудры.

Добавляем 200 грамм сметаны (20% жирности) и муку – 2-3 столовых ложки.

Снова перемешиваем.

Добавляем сюда же три целых яйца и один желток.

По вкусу – добавляем ванилин.

Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции, равномерно распределяем массу поверх уже выпеченного печенья с маслом.

Выпекаем около 45 минут в духовке 160 °C. Готово!

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