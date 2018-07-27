"Чего вы хотите? - Убить тебя". Почему растет запрос на самосуд

Угрожали оружием, подвешивали за ногу, вырвали кусок челюсти: в сети - десятки историй о самосудах над обвиняемыми в трагических ДТП и преступлениях

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- Назад, назад. Все назад. Я вас прошу, небезразличные граждане, немного назад. Все хорошо. Он задержан, - успокаивает толпу на Печерске в Киеве патрульный полицейский.

На асфальте лицом вниз лежит мужчина, на которого надевают наручники, вжимая в землю коленом. Задержанный громко возмущается "беспределом" полиции. Кричит:

- Я ж не убегаю. Что вы хотите?

- Убить тебя хотим, - отвечает мужской голос из толпы за кадром.

Видео с места жуткого ДТП на Печерске, в котором погибла 10-летняя девочка, облетело все СМИ. Но это далеко не первый случай, когда свидетели преступления пытаются совершить самосуд. Почему в обществе растет запрос на скорые расправы - в материале LIGA.net.

Право силы вместо силы права

Смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки произошло поздним вечером 24 июля. Как говорят свидетели, водитель внедорожника Hummer сбил девочку прямо на пешеходном переходе, когда она с мамой переходила дорогу на зеленый свет светофора. Автомобиль остановился не сразу и протащил тело еще 50 метров.

Водитель пытался скрыться с места происшествия и даже снял номерные знаки с авто. Позже в суде он объяснил это тем, что просто хотел "уберечь своих родных". За рулем смертельного автомобиля сидел бывший боксер, владелец фирмы Fit&Sweet Кирилл Островский. Его задержали в 100 метрах от места аварии. От самосуда свидетелей его спасла полиция.

Видео задержания водителя Hummer, 18+ (канал Інформатор на YouTube)

Киевская полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, которая предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. В четверг суд арестовал водителя Hummer на два месяца.

Комментарии пользователей Facebook под новостью LIGA.net о смертельном ДТП на Печерске

Но точно так же в октябре прошлого года суд отправил под арест и Алену Зайцеву, которая в Харькове совершила наезд на 11 пешеходов - шестеро из них погибли. Приговора до сих пор нет, к экспертизам и ходу дела есть вопросы. На последнее судебное заседание она пришла со "свежими" бровями. Это вызвало волну в соцсетях волну сомнения: как Зайцева нашла в СИЗО мастера по бровям, действительно ли она там сидит и кто пытается ее увести от ответственности.

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Простой поиск по слову самосуд выдает несколько десятков видео и историй из разных областей Украины только за последние два-три года, и далеко не все они касаются происшествий на дороге.

В Харькове в 2016 году люди пытались совершить самосуд над пьяным водителем BMW, который насмерть сбил пешехода. В толпе кричали: "Отрезать водителю ногу". Полиции пришлось применить газовые баллончики, чтобы отбить подозреваемого в совершении ДТП.

Попытка самосуда в Харькове, 18+ (канал Serp Shen на YouTube)



В Черноморске Одесской области в 2017 году водитель сбил 5-летнюю девочку на пешеходном переходе и попытался скрыться. Один из свидетелей ДТП прыгнул на авто и, проехав на нем около 20 метров, вытащил ключи из замка зажигания. После этого очевидцы чуть не устроили самосуд над водителем, в том числе угрожали ему оружием.

Попытка самосуда в Черноморске (канал Indra на YouTube)

В Днепре в августе прошлого года таксисты расправились с водителями за пьяную езду и за намеренное столкновение с автомобилем коллеги. Группа таксистов сначала устроила за ними погоню, а затем поймала и сильно избила.

В Киеве осенью 2017 года жители Киева "наказали" водителя, который припарковал свое авто посреди дороги на Лукьяновке и заблокировал движение транспорта. На рельсах собралась очередь из семи трамваев. Водитель BMW в это время делал покупки в супермаркете. Когда он вернулся и попытался уехать, мужчину вытащили из авто и побили.

В Пятихатках Днепропетровской области совершили самосуд над мужчиной, который якобы воровал топливо из грузовиков. Его подвесили за ногу, снимали на видео и проводили самочинный допрос: "Тебя бить или будешь признаваться?"

Самосуд в Пятихатках, видео 18+







"Тупая система с подонками-судьями"

"Запрос на самосуд растет, потому что нет адекватной реакции правоохранительных органов на преступления", - объяснил LIGA.net правозащитник Евгений Захаров.

По его словам, среди виновников ДТП действительно немало мажоров, которые имеют рычаги влияния. Это дает им возможность избежать ответственности: "Вот люди и реагируют так, с ненавистью к нарушителям. Считают, что государство их не накажет".

Адвокат Виталий Титыч добавляет: у любой медали есть две стороны. В демократических странах Европы случаи самосуда - редкость еще и потому, что граждане понимают последствия таких действий.

"Они понимают, что есть институция, которая может защитить нарушенное право: суд. И есть последствия при несоблюдении порядка обращения в эту институцию, которые будут применены", - сказал он LIGA.net. "Это две важные составляющие. В Украине, с одной стороны, не обеспечено право на справедливый суд, что и вызывает самосуды. Со второй - отсутствует наказание за неправомерное поведение, за самосуд. Поэтому это происходит все чаще", - говорит юрист.

Исправить эту ситуацию должна была судебная реформа, но она провалилась. Доверие к судебной системе после 2014 года не восстановлено. Яркий пример - дела Майдана, утверждает Титыч. Сторона защиты взяла на вооружение стандартную для Украины практику затягивания процесса. "Этому полностью содействует наша тупая, кастрированная судебная система с подонками-судьями, деффективной ВККС и ВСП которые мирятся с этим поведением. Последствие - уничтожение этих производств и провокация общества на соответствующие действия", - считает он.

Аналогичную тактику, добавил адвокат, выбрала и защита Зайцевой. "Будут затягивать, срывать процесс. Чтобы снизить внимание общества к этим процессам, а потом порешать", - допускает юрист. И вот уже мочи подозреваемой оказалось недостаточно на повторный анализ на опиаты и пропал ключевой свидетель, бывший врач-нарколог Лариса Матвеева.

Судебная система в Украине находится в состоянии тотальной дисфункции, считают адвокаты. Право человека на восстановление справедливости в суде - это краеугольный камень, на котором построено любое цивилизованное государство. В противном случае неизбежны последствия, такое государство балансирует на грани.