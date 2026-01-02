Колонка публикуется в рамках цикла "Мир в 2026 году" – совместного проекта Project Syndicate и LIGA.net

ТОКИО – Со времен войны во Вьетнаме безопасность в Азии не выглядела такой хрупкой. К тому времени, когда Соединенные Штаты вывели войска из Индокитая после десятилетних боевых действий, погибло примерно один-три миллиона вьетнамских и более 58 000 американских солдат, внутренняя политика США была развалена, годы стагфляции только начинались, и многие наблюдатели во всем мире считали, что Советский Союз побеждает в холодной войне. По всей Азии отказ Америки от своих южновьетнамских союзников, казалось, предвещал мрачное будущее экономической и политической нестабильности.

Сегодня, спустя 10 лет после того, как президент Барак Обама объявил о "развороте" к Азии, приверженность Америки к региону является такой же слабой, как и в 1975 году.

Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net