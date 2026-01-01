Financial Times составило ежегодный прогноз из 20 пунктов на следующий год. В картине 2026 года остаются война в Украине, ультраправые политики, американские качели и развитие технологий, но высокооплачиваемых спортсменок по-прежнему не видно.

Чего стоит ожидать в новом году, а чего там не произойдет – LIGA.net пересказывает коротко.