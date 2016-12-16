Став сильнее - победим?

Усиление в военном плане - не гарантия сохранения государственности, так как главные вызовы для Украины - слабость институтов и дилемма безопасности

По мере того, как Украина продолжает дрейфовать в океане мировой политики без ориентиров, целей и внятной внешнеполитической стратегии, все чаще рецептом спасения становится формула "быть сильнее и надеться на себя". Это - естественная реакция на дефицит международной поддержки. Но вместе с тем и признак начинающегося отчаяния, как и другие похожие заклинания, агитирующие за все хорошее и против всего плохого. Вместе с тем, такой принцип вряд ли может быть хорошим стратегическим ориентиром. Где предел усиления Украины, за которым начинается беззаботная и простая жизнь?

Быть сильным, конечно же, лучше, чем быть слабым по определению; но сила в мировой политике - штука коварная и достаточно сложная. Чаще, чем это может показаться на первый взгляд, она может выступать источником слабости и разнообразных проблем. Особенно, если среди всего многообразия силовых проявлений выбираются неверные компоненты. Сила - важнейший фактор стратегического взаимодействия между государствами, и в этом качестве она способна преподносить сюрпризы.

Сильный в военном отношении Советский Союз оказался нежизнеспособным образованием и распался под давлением груза неэффективности. Ядерное оружие может сделать государство сильнее в смысле нанесения ущерба противнику, но высокая цена такого выбора может стать источником слабости. Сильная экономика может требовать ослабления государственного суверенитета или даже принесения его в жертву. Даже на этих элементарных примерах видно, что простых решений и ответов нет, а благое стремление стать сильным - при недостаточном понимании его нюансов - может возыметь прямо противоположный эффект.



Если в обозримой перспективе Украина станет сильнее в военном отношении, это совершенно не станет гарантией сохранения нашей государственности. Во-первых, потому что ключевые и наиболее опасные вызовы сохраняются внутри нашей страны - они в слабости институтов и низком уровне эффективности государства

Классическое усиление, основным индикатором которого целесообразно считать рост военных расходов, будет иметь более сложные последствия, предсказать которые сегодня нельзя. Казалось бы, если можно сомневаться во всем - от внеблоковости до евроинтеграции, - то уж сила в качестве путеводной звезды внешней политики не подлежит дискуссиям. Но это не так. Если в обозримой перспективе Украина станет сильнее в военном отношении, это совершенно не станет гарантией сохранения нашей государственности. Во-первых, потому что ключевые и наиболее опасные вызовы сохраняются внутри нашей страны - они в слабости институтов и низком уровне эффективности государства. А во-вторых, поскольку в отношениях между государствами в условиях кризиса институтов и режимов царит дилемма безопасности.

Эта дилемма состоит в следующем: усиление государства А создает угрозу государству В; чаще всего порождая гонку вооружений и превентивные войны. Парадокс в том, что усилия, направленные на укрепление собственной безопасности оборачиваются ее крахом. Богатый материал на эту тему можно найти в моменты, предшествующие крупным войнам - от Пелопоннесской до Второй мировой.

Военное усиление способно играть эффективную сдерживающую роль только при определенных условиях, и ключевым из них выступает близость к силовому равновесию. Военный бюджет Украины сегодня примерно в 15 раз меньше российского. В силу разных причин добиться военного паритета с Россией будет невозможно без того, чтобы стать частью оборонного альянса. Отдельный нюанс заключается в том, что подобный альянс, охватывающий любую комбинацию государств Балто-Черноморского региона, не способен решить проблему. Но главное в том, что создание или присоединение к такому альянсу - задача не военная, а дипломатическая. Усиление Украины в классическом смысле этого слова может как поспособствовать, так и помешать ее решению.

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Еще более ярко неоднозначность последствий "усиления" в классическом смысле слова проявляется в ядерной сфере. Теория ядерного сдерживания говорит нам о том, что риск войны между ядерными державами снижается только при соблюдении ряда условий, в частности - при наличии у обеих сторон достаточно большого количества ядерных боеголовок. В противном случае риск конфликта растет. В общем-то, одного этого соображения достаточно для оценки всех призывов к обретению Украиной ядерного оружия.

К сожалению, простое решение "стать сильнее" в наших реалиях не станет полноценным ориентиром для внешнеполитической стратегии и не сможет компенсировать нарастающий дефицит видения роли и места Украины в мире ближайшего будущего. Скорее всего, нам придется усиливаться, просто в силу сложности ситуации, в которой мы оказались, но последствия такого усиления, равно как и его цена - предмет отдельного и глубокого исследования. Дилемма безопасности надолго станет главным определяющим фактором двусторонних отношений с Россией. Преодолеть ее действие при низком уровне взаимного доверия будет невозможно, и это, похоже, главное долгосрочное последствие, созданное бездумными и чересчур рискованными действиями Кремля в течение последних трех лет.



Корень всех наших бед кроется в абсолютной нежизнеспособности тех социально-экономических моделей, которые функционируют на нашей территории на протяжении нескольких десятилетий

В условиях отсутствия нормальной коммуникации и невозможности достичь военного паритета с Россией военное усиление, кроме того, что будет вынужденным процессом, неизбежно станет генерировать дополнительные риски, которые нельзя не учитывать. Стратегические мотивы в пользу эскалации станут сильнее в России и в целом ситуация для нас может стать опаснее. Нужно заметить еще раз, что вооружение остается для нас самой оптимальной стратегией, просто потому, что остальные еще хуже, но от этого такая стратегия не становится менее рискованной.

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Но есть та грань в сложной концепции силы, на которую нам следует обратить самое пристальное внимание. Это сила государственных институтов. Корень всех наших бед кроется в абсолютной нежизнеспособности тех социально-экономических моделей, которые функционируют на нашей территории на протяжении нескольких десятилетий. Мы надежно закрепились в группе повышенной опасности рейтинга The Fragile States Index, отражающего эффективность и жизнеспособность государств в современном мире. Никаких решений, способных изменить ситуацию, пока не просматривается на горизонте.

Именно в этом смысле путь к решению проблем действительно лежит через усиление. Но тонкости понимания силы необходимо улавливать. Превращение в эффективное государство - далеко не одно и то же, что рост военных расходов, хотя и первое, и второе имеют отношение к усилению. Построив сильные институты и превратившись в работающую демократию, мы действительно станем сильнее и сможем победить. Но и здесь тоже простыми решениями и лозунгами обойтись не удастся.

Николай Капитоненко

доцент Института международных отношений (КИМО)

Киевского национального университета им. Тараса Шевченко



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