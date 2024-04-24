Есть одна вещь, на которую пока не обратили внимания. А зря, потому что как только дойдет до реализации – это может вылиться в гигантскую проблему

Речь идет о нормах, касающихся обязательного прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) или военной службы для публичных служащих. В частности, государственных служащих, служащих органов местного самоуправления (ОМС) и прокуроров.

Итак, что говорит закон? Во-первых, на государственную службу и службу в органах местного самоуправления не смогут впервые поступить мужчины в возрасте до 60 лет, не прошедшие БОВП или военную службу. Во-вторых, прокурором окружной и областной прокуратуры, Офиса генпрокурора или Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать только тот человек, который проходил БОВП или военную службу. Эта норма касается в том числе женщин (!), которые захотят начать работу в прокуратуре.

Переходные положения закона о мобилизации определяют, что БОВП начнется с 1 сентября 2025 года. В том числе для тех, кто планирует стать госслужащим, пойти на работу в ОМС или прокуратуру. Но как прохождение БЗИН или базовой военной службы влияет на выполнение госслужащими своих обязанностей? Вопрос скорее риторический.

Но если БЗИН все же имеет столь положительное влияние, то почему на госслужбу и ОМС эта норма – только для мужчин до 60 лет? Нарушен базовый принцип равного доступа к публичной службе. У нас также запрещена дискриминация и закреплен принцип отсутствия необоснованных ограничений или необоснованных преимуществ определенным категориям граждан при поступлении на государственную службу.

Но самое интересное, что люди, которые хотят впервые поступить на публичную службу, впоследствии в подавляющем большинстве будут забронированы. Ведь бронирование получают военнообязанные из органов прокуратуры, госслужащие категории А и половина категорий Б и В и работников ОМС.

Так где логика? Как эти противоречивые нормы помогут мобилизационному потенциалу? Да и стоит напомнить, что БЗИН – вещь не безвозмездная. Так целесообразно ли лишний раз разбрасываться деньгами налогоплательщиков? Вряд ли.

Нормы об обязательности БЗИН для вступления на публичную службу нужно пересмотреть хотя бы для того, чтобы честно ответить на все порождаемые ими риторические вопросы. Иначе нас ждет бесполезная трата денег, углубление кризиса кадров в госслужбе и ОМС (которые и без того испытывают с этим огромные проблемы), и вдобавок – репутационные потери для государства в целом.

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