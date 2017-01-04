"Сначала - Америка", потом глобальный конфликт

Экономист Нуриэль Рубини о том, к чему раньше приводила ставка США на изоляционизм и к чему такая политика Трампа приведет теперь

Избрание Дональда Трампа президентом США является не просто результатом нарастающей популистской реакции против глобализации. Возможно, оно предвещает конец "Американского мира" (Pax Americana) - международного порядка со свободным обменом и коллективной безопасностью, который США и их союзники построили после Второй мировой войны.

Благодаря установившемуся тогда мировому порядку во главе с США стали возможны 70 лет процветания. Этот порядок опирается на рыночно-ориентированные режимы - на либерализацию торговли, повышение мобильности капитала, реализацию необходимых мер социальной защиты. И он был обеспечен американскими гарантиями безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии с помощью НАТО и других альянсов.

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Однако Трамп, вероятно, начнет проводить популистскую, антиглобалистскую, протекционистскую политику, которая будет препятствовать внешней торговле и ограничит движение трудовых ресурсов и капитала. Он также поставил под вопрос действующие американские гарантии безопасности, заявив, что заставит американских союзников больше платить за их собственную оборону. Если Трамп серьезно воспринимает свой лозунг "Сначала - Америка", его администрация развернет американскую геополитическую стратегию в сторону изоляционизма и односторонних решений, отстаивая национальные интересы исключительно собственной страны.

В 1920-х и 1930-х годах США уже проводили аналогичную политику, и именно это помогло посеять семена Второй мировой. Эта политика началась с введения пошлины Смута-Хоули, которая коснулась тысяч импортных товаров и спровоцировала ответные торговые и валютные войны и тем самым только усугубила Великую депрессию. Хуже того, американский изоляционизм, основанный на ложной уверенности, что США надежно защищены двумя океанами, позволил нацистской Германии и имперской Японии развязать агрессивные войны и поставить под угрозу весь мир. Только после атаки на Перл-Харбор в декабре 1941 года США оказались вынуждены высунуть голову из песка.

Урок истории совершенно ясен: протекционизм, изоляционизм и политика "Сначала - Америка" являются рецептом экономической и военной катастрофы.

Сегодня поворот США к изоляционизму и отстаиванию исключительно американских национальных интересов тоже может со временем привести к глобальному конфликту. Даже без учета перспективы американского ухода из Европы, Евросоюз и еврозона уже, похоже, разваливаются, особенно после июньского голосования Великобритании за Брексит и декабрьского провала итальянского конституционного референдума. Более того, в 2017 году антиевропейские, левые и правые, популистские партии могут прийти к власти во Франции и Италии, а, может быть, и в других странах Европы.

Без активного участия США в европейских делах агрессивно-реваншистская Россия выйдет на первый план. Россия уже бросила вызов США и ЕС в Украине, Сирии, Прибалтике и на Балканах. Она может воспользоваться перспективой распада ЕС, укрепив свое влияние в бывших странах советского блока и поддержав пророссийские движения в европейских странах. Если Европа будет постепенно терять американский "зонтик безопасности", никто от этого не выиграет больше, чем президент России Владимир Путин.

Предложения Трампа грозят ухудшением ситуации и на Ближнем Востоке. Он заявил, что сделает Америку энергетически независимой, что подразумевает отказ от американских интересов в этом регионе и наращивание опоры на собственную добычу экологически вредного ископаемого топлива. Он также не отказывается от своих заявлений, что сам весь ислам, - а не только радикальный ислам экстремистов, - опасен. Это мнение, которое разделяет также назначенный Трапом советником по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, играет на руку пропаганде исламских боевиков о столкновении цивилизаций.

Принцип "Сначала - Америка", выбранный Трампом, может усугубить ход суннитско-шиитских прокси-войн, уже давно идущих между Саудовской Аравией и Ираном. Если США откажутся гарантировать безопасность своих суннитских союзников, все региональные державы, включая Иран, Саудовскую Аравию, Турцию и Египет, решат, что смогут защитить себя только с помощью ядерного оружия, следствием чего может стать ещё более смертоносный конфликт.

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В Азии экономическое и военное превосходство США обеспечило десятилетия стабильности; однако растущий Китай сейчас бросает вызов сложившемуся статус-кво. Стратегический "поворот" президента США Барака Обамы в сторону Азии опирался, главным образом, на проект создания Транс-Тихоокеанского партнёрства 12 стран (ТТП), но Трамп пообещал отменить его в свой первый же день на посту президента. Между тем Китай быстро укрепляет свои экономические связи в Азии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке с помощью программы "Один пояс, одна дорога", Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития (ранее Банк БРИКС), а также собственных проектов региональных зон свободной торговли, конкурирующих с ТТП.

Если США оставят сейчас своих азиатских союзников, таких как Филиппины, Южная Корея, Тайвань, у этих стран не будет иного выбора, кроме как пасть ниц перед Китаем. Другим союзникам США, таким как Япония и Индия, придётся заняться милитаризацией и тем самым бросить Китаю вызов. В результате уход Америки из региона вполне может со временем и там привести к началу военного конфликта.

Как и в 1930-х годах, когда американский протекционизм и изоляционизм стали тормозом мирового экономического роста и торговли, открыв в то же время путь быстро развивавшимся державам-ревизионистам к развязыванию мировой войны, сегодня аналогичные политические сигналы дают возможность новым державам бросить вызов международному порядку во главе с США и разрушить его. Изоляционистская администрация Трампа может смотреть на океанские просторы на западе и на востоке и полагать, что державы с растущими амбициями (Россия, Китай, Иран) не представляют прямой угрозы для континентальной Америки.

Дело, однако, в том, что США по-прежнему являются глобальной экономической и финансовой державой и существуют в мире с глубокими и прочными взаимосвязями. Лишенные контроля и сдержек, эти страны со временем начнут угрожать ключевым американским интересам в сфере экономики и безопасности не только за рубежом, но и внутри страны, особенно если они сумеет нарастить свой ядерный и кибер-потенциал. Урок истории совершенно ясен: протекционизм, изоляционизм и политика "Сначала - Америка" являются рецептом экономической и военной катастрофы.

Нуриэль Рубини

Председатель совета директоров компании Roubini Macro Associates,

профессор экономики в школе бизнеса имени Стерна

при Нью-Йоркском университете



Copyright: Project Syndicate, 2017

