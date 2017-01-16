Игра в кошки-мышки. Что происходит с НДС-счетами аграриев

Государственная фискальная служба нанесла агрокомпаниям удар ниже пояса. Колонка Андрея Павлишина

Парламентарии и фискалы не отличились в этом году креативностью и положили под елку сельскохозяйственным товаропроизводителям подарок, абсолютно идентичный прошлогоднему: отмену налоговых льгот и специального режима уплаты НДС. Но если в 2016 году это была частичная отмена, то в 2017-м спецрежим отменили полностью.

Вместо спецрежима появились бюджетные дотации. Но чтобы их получить, бизнесу придется пройти ряд сложных процедур, в то время как НДС при спецрежиме частично возвращался на спецсчет автоматически.

Чтобы урегулировать процесс регистрации налоговых накладных по операциям за декабрь 2016 года, а также перечисление специального НДС на спецсчет, в заключительные положения Налогового кодекса внесли пункты 48-51.

В 2017 году игру в кошки-мышки с сельхозпроизводителями выиграла налоговая, применив незаконные действия и ударив ниже пояса. Если кто-то еще сомневается - да, мы живем в правовом государстве

Предполагается, что дополнительные электронные счета должны быть закрыты после проведения расчетов с бюджетом по НДС-декларациям по результатам последнего отчетного периода 2016 года. То есть с 31 января 2017-го для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих месячный налоговый период, и с 20 февраля 2017 года - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих квартальный налоговый период.

Ограничили и срок регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировок к налоговым накладным по специальному режиму налогообложения в Едином реестре - до 15 января 2017 года.

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Таким образом, ожидалось, что до 15 января можно будет зарегистрировать или откорректировать налоговые накладные и перечислить НДС по ним на спецсчет.

Но любой переходный период, если по его окончании участники лишаются определенных прав, превращается в "а вот бы успеть".

Когда с января 2016 года урезали процент возвращаемого НДС на спецсчет, сельхозпроизводители задним числом за декабрь 2015 года зарегистрировали сделок на 13,7 млрд грн (при среднестатистических 2,5 млрд грн за месяц в 2015 году), успели подать специальные НДС-декларации по первому событию в январе 2016 года и сохранить деньги на спецсчете в полном объеме, не попав под урезание спецрежима. Благодаря использованию фьючерсных и форвардных контрактов, в том числе и на продажу урожая 2016 года, государство недополучило миллиарды бюджетных поступлений от НДС сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Можно ли назвать такие действия налогоплательщиков незаконными? Однозначно нет! Это, скорее, хитрость, полностью соответствующая закону, адекватная реакция налогоплательщика на усиление налогообложения в ближайшем периоде.

Представьте, что сегодня сообщили о том, что с завтрашнего дня на 85% подорожают автомобили. Вы можете договориться с автосалоном о "будущей покупке по текущей цене" и оплате его стоимости с отсрочкой платежа до момента приема-передачи автомобиля, при этом не уплатив государству 85% из своего же кармана. Пойдете ли вы на такую хитрость - вопрос риторический.

Предвосхищая огромный рост декабрьских бестоварных сельскохозяйственных фьючерсных сделок, фискалы не придумали ничего лучшего, чем незаконно заблокировать специальные счета

Так вот, предвосхищая огромный рост декабрьских бестоварных сельскохозяйственных фьючерсных сделок, фискалы не придумали ничего лучшего, чем незаконно заблокировать специальные счета. Ведь и за 15 дней можно легко получить деклараций по специальному НДС на 15 млрд, а потом весь 2017 год не выполнять план поступлений НДС с сельхозпроизводителей, как это было в 2016 году.

Можно ли назвать такие действия фискалов незаконными? Однозначно да!

Поэтому под общественным и отраслевым давлением спецсчета были разблокированы на 1 день - 13 декабря 2017 года. В понедельник, 16 декабря 2017 года, нормальная их работа уже не будет иметь никакого смысла в связи с окончанием срока на подачу и изменение деклараций по специальному НДС.

Оспаривание же незаконных действий ГФС особых результатов не сулит - декларация незарегистрирована, обязательства по НДС на спецсчет не поступили, соответственно, и нет возврата их части на спецсчет налогоплательщика.

В 2017 году игру в кошки-мышки с сельхозпроизводителями выиграла налоговая, применив незаконные действия и ударив ниже пояса. Если кто-то еще сомневается - да, мы живем в правовом государстве.

Андрей Павлишин, адвокат юридической компании ДЕ-ЮРЕ