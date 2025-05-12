Погодные условия весны становятся ключевым фактором, определяющим перспективу украинского зернового рынка.

Обеспечение почвы влагой неравномерное: по прогнозам, отдельные области могут получить достаточные осадки, но для центрального и юго-восточного регионов их критически не хватает. Юг, в частности Днепропетровская область, — зона риска: здесь уже наблюдаются первые признаки стресса у посевов пшеницы.

Рассчитывать на "восстановление по ходу сезона" — рискованно, поскольку синоптики прогнозируют лишь локальные дожди. Проблема в том, что пик формирования урожая озимой пшеницы приходится именно на май. Если в ближайшие недели не будет достаточных осадков, потери урожая могут быть существенными.