Земельный парадокс. Не регистрировать участки стало выгодно

Почему новый механизм оценки земельных участков напрочь отбивает желание регистрировать их в Госгеокадастре

Нормативная денежная оценка земель для отечественного обывателя представляет собой достаточно сложную и запутанную материю. Но для владельцев и пользователей земельных участков этот показатель достаточно важен. На основании этой самой оценки в дальнейшем определяется земельный налог, арендная плата за государственные и коммунальные земли, а также другие фискальные платежи. Следует сразу честно признать, что нормативная оценка не имеет ничего общего

с рыночной стоимостью вашего земельного участка

. Определяется она территориальными органами Госгеокадастра на основании хитрых методик и порядков, которые утверждались преимущественно еще в 1990-х годах.





Следует сразу честно признать, что с рыночной стоимостью вашего земельного участка нормативная оценка не имеет ничего общего



Наступивший 2017 год стал революционным для оценки земельных участков. Кабинет министров Украины утвердил новую методику нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель (которая заработает в марте), а Минагрополитики обновило порядок нормативной оценки земель населенных пунктов. И хотя населенные пункты занимают лишь около 12% территории Украины, в их границах находится 74% от общего количества земельных участков, причем стоимость этих участков является весьма высокой.



Новый порядок нормативной оценки земель населенных пунктов, который разрабатывался и принимался, очевидно, в большой спешке, оказался не без сюрпризов. Одна из наиболее интересных новаций - скромное примечание под приложением, определяющим так называемые коэффициенты функционального назначения земельных участков. Например, если ваш участок используется для торговли, то коэффициент будет максимальным - 2,5, а если у вас на участке, к примеру, футбольный стадион - всего 0,5.



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А теперь самое главное. Если ваш земельный участок не зарегистрирован в Государственном земельном кадастре, его функция теперь А теперь самое главное. Если ваш земельный участок не зарегистрирован в Государственном земельном кадастре, его функция теперь не будет играть никакой роли. Везде будет применяться уравниловка в виде коэффициента 2.0. Иначе говоря, если вы являетесь законным владельцем или пользователем земельного участка жилой, общественной или промышленной застройки, но у вас нет ни денег, ни желания "договариваться" о регистрации участка в кадастре, - получите в наказание оценку в двойном размере. Если же вы владелец магазина (где коэффициент ранее был равен 2,5), то теперь желание зарегистрировать участок в кадастре у вас должно атрофироваться полностью, поскольку благодаря новому порядку можно будет экономить 20% на ровном месте.

вообще

Если вы являетесь вполне законным владельцем или пользователем земельного участка жилой, общественной или промышленной застройки, но у вас нет ни денег, ни желания "договариваться" о регистрации участка в кадастре, - получите в наказание оценку в двойном размере



Наверное, все-таки неправильно увязывать размер оценки и связанное с ней налогообложение с фактом "регистрации" или ее отсутствия у объекта недвижимости в каком-либо государственном реестре. Люди и бизнес, которые законно владеют и пользуются недвижимостью с 1990-х годов, не должны страдать от того, что с 2013 года государство решило по-новому вести земельный кадастр. Использование оценки земельного участка в качестве "кнута" для стимулирования наполнения земельного кадастра выглядит, мягко говоря, нечестным и несправедливым.



Ну и последнее. Юристам понравится. Новый порядок оценки населенных пунктов уже действует. А самое смешное в том, что старый порядок, утвержденный еще в 2006 году, так и не отменили. И они теперь действуют оба. Выбирайте, что вам больше по душе.



