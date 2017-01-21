Какова моральная ценность донбасского угля?

После того, как террористы взяли под контроль шахты в ОРДЛО, труд в забоях неизбежно стал еще более опасен, чем прежде





Есть у меня одно замечание - почти детское - о том, про что говорят сейчас наши чиновники, убеждая нас в экономической выгоде для Украины приобретать уголь, добытый на оккупированных территориях. Мол, платят налоги - прекрасно. Наши люди там работают - вообще хорошо. Мол, страна, покупая продукцию в зоне бесправия совершает некий гуманистический подвиг.

А мне вспоминается, как каждый год мы слышали об авариях на шахтах, о десятках погибших в забоях. Мы знали, что уголь Донбасса - кровавый.

Старая бандитская система ни разу не привлекла к ответственности владельцев и кураторов этого страшного бизнеса. Ни разу не был поставлен вопрос о том, что раз мы не можем обеспечить надлежащие условия труда, то этот вид производства надо запретить, как античеловечный. Тогда, в старые времена - рабовладельцы богатели, рабы гибли, а кровавый уголь регулярно оказывался в каждом украинском твердотопливном котле. Ходили слухи о нелегальной добыче, о погибших в подпольных забоях, о трупах, которые регулярно находили в том угольном регионе. И все знали, что человек погиб в копанке. И все знали, что в той копанке уже работает кто-то другой. И все знали, что и его труп очень скоро может быть выброшен в канаву. Страшное время. Преступная бандитская власть.

Но теперь мы уже два года не слышим ни об одной аварии на шахтах. [Автор ошибается: ЛІГА.net сообщала об аварии с человеческими жертвами на шахте им. Засядько 4 марта 2015 года - Ред.] Уголь идет в страну, налоги платятся в казну. Разве этот вид производства стал более безопасным после того, как государство со всеми его трудовыми инспекциями и техническими надзорами оттеснили от шахт вооруженные люди? Разве сегодня люди перестали гибнуть? И в шахтах, и вокруг них. Может быть просто сейчас, когда вся эта "хозяйственная деятельность" находится под защитой наемников и подонков, просто отпала необходимость отчитываться о людях, погибших ради чьей-то наживы?

Я просто хочу понять, какова реальная цена того угля, от которого, как сказал министр Черныш, Украина не должна отказываться? Неужели только у меня есть ощущение, что разговорами о налогах и "наших людях там", нас всех отвлекают от того факта, что украинские чиновники де-факто узаконили рабовладельческую систему в отдельно взятом регионе страны?

Лариса Волошина

психолог, журналист, блогер

