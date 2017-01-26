Арест Эмиля Курбединова: в Крыму захлопывается зона
26.01.2017 21:40
Евгения Закревская (Фото - скриншот с видео)
Преследуя адвокатов, российские оккупанты лишают живущих в Крыму граждан Украины последней возможности защищать свои права.
Никто, кажется, не понимает, что вот сейчас Эмиля Курбединова посадят.
Посадят по-тихому, даже без дежурных выражений обеспокоенности, которых за весь этот день я в упор и с микроскопом не наблюдаю ни от МИДа, ни от уполномоченного, ни от кого-то более или менее официального в Украине, не говоря уже на международном уровне.
Пусть вас не успокаивает, что это "пока лишь 10 суток админареста". Обследование жилища (а по факту - обыск) проведены в рамках УД, технику вынесли всю - естественно, со всеми клиентскими кейсами и адвокатской тайной...
Посадят - и все. И в Крыму не останется практически никого, кто сможет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищать чьи-то права. Никого, кто выедет на обыск, на задержание, кто рискнет защищать "политических". Привет, 37-й год. Мы недолго, но очень уверено к этому шли.
Российские адвокаты с яйцами все равно не могут там находиться постоянно. Честь им и хвала. Но они не сделают погоду. Их мало и они в большинстве своем далеко.
А в Крыму под пристальным взглядом международного сообщества и наших МИД, уполномоченного и т.д., просто захлопывается уже построенная зона.
Все, ребята, аллес капут. Там нет никого и ничего, кроме центра "Э" и ФСБ. И один на один с ними - наши люди, крымские татары, украинцы, журналисты, какие-то несчастные остатки активистов и т.д. Без ЛЮБОЙ защиты. Без ОБСЕ, без международных миссий, наблюдений и мониторинга.
Просто ЗОНА в центре Европы.
Поздравляю. Это уже пришли за последними...
Нимеллер тихо плачет в уголочке.
Евгения ЗакревскаяЧитайте также: Правозащитники требуют прекратить преследования адвокатов в Крыму
адвокат семей Небесной Сотни
адвокат семей Небесной Сотни
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