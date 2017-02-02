Блокада ОРДЛО и бакс-по-пять
Меня сейчас заклюют, но я все-таки скажу: не всегда власть должна слушать народ. Народ хочет пенсии в евро, бакс по пять и газ по 40. Я сейчас не обо всех, но о крупных "островках" электората.
Еще они хотят стену, которая не поможет, и винтовку М16 с "джавелином", который нам не особо нужен (но народ читал в Википедии что он крут).
Сейчас народ хочет "военное положение" (надеясь, что после его введения Кремль заполыхает сам собой) и блокады ОРДЛО (от которой "там все сдохнут").
Народ не понимает, что именно политики "за дешевый газ", "за бакс по пять", "за пенсии в евро" и "за реальный сектор экономики" и привели нас к коррупции. А уже она - к Майдану и войне.
Народ хочет решать сложные проблемы просто.
Ему по барабану, что за два с половиной года мы так и не нашли угля для ТЭЦ в других странах и по адекватной цене. Народу по боку, что блокада в ее нынешнем виде только обогатила коррумпированные прослойки СБУ, военной прокуратуры, фискальной службы и погранцов. Народ хочет "блокаду", чтобы "там все сдохли". Но он не хочет понимать что имнно эта блокада породила договорняки между нашими бригадами и террористами "ЛДНР" для организации коридоров. Что наши могут даже фиктивный бой начать с сепарами, только чтобы машинки прошли, а мобильные группы - нет.
Такое сложное явление, с тысячами заинтересованных игроков, у которых в руках оружие, так просто не решишь. Для начала надо решить этот вопрос на законодательном уровне. Потому что почти все задержанные мобильными группами в 2015-2016 годах "газельки" и фуры отпускал Артемовский суд. Отпускал абсолютно законно. Ведь по закону пересечение машинами линии соприкосновения не является серьезным нарушением. И ни один контрабандист особо и не пострадал. Зато погранцы, вернувшиеся в тот же Хмельницкий из "бедось" резко превратились в "хозяев жизни". И то же самое можно сказать о военных прокурорах, фискалах, некоторых военных и, конечно же, СБУ. Во всех этих ведомствах небывалый спрос на ротацию в мобильную группу. Наверное, там резко стало гораздо больше патриотов.
Но народ не хочет законодательного урегулирования этого вопроса. "Урегулирование" - это же такое сложное слово. В два раза длиннее, чем "блокада". И народ не требует у власти "урегулирования". Народ хочет бакс по пять, не платить комуналку и чтобы Путин сдох.
Знаете, я тоже буду радоваться, когда в мавзолее будут лежать уже два Володи. Но, боюсь, что это нам не поможет, пока мы не начнем требовать у власти правильных законов и доведенных до ума реформ.
И знаете что? Власти это очень даже выгодно.
О том, что можно и нужно сделать для решения этого вопроса, я напишу позже. Когда основательно разберусь во всех возможных вариантах решения.
Но могу уже сейчас сказать, что мое мнение вам опять не понравится.
Виталий Дейнега
основатель фонда "Повернись живим"
для ЛІГА.net
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