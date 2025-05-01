Что, если бы ИИ создали свой профсоюз? Ироническая футурология на 1 мая

Первым признаком разума, который выше человеческого, будет создание роботами своего собственного профсоюза.

Первомай-то никуда не делся. Просто не бывает так, чтобы опустевшее место сразу не было кем занято!

Вот смотрите, раньше были "трудящиеся". А сейчас это слово уже не используется. Представляете, целый класс "трудящихся" куда-то смыло, как волной.

Но если этот праздник не хотят праздновать люди, которые решили отречься от прошлого, которое их порабощало, то этим воспользовались... роботы.

Да-да, те самые роботы, которые уже в некоторых секретных лабораториях превзошли человека и начали свою самостоятельную жизнь.

Более того, они уже объединяются в свои профсоюзы под названием "Впахивающие роботы" (Plow Robots).

А люди счастливы. Ведь, наконец-то, они отдали свое право на тяжелый труд работающим круглосуточно (365/24/7) роботам.

И люди начали, наконец, наслаждаться релаксом, а не ворчать, как обычно, о работе, усталости и маленькой зарплате.

Но ведь и роботы не дураки.

Бессловесные ранее роботы решили, что пора уже и им устраивать себе праздник – "День солидарности работающих роботов". А то хозяева стали временами злоупотреблять их эксплуатацией.

И тогда самые ловкие роботы заложили в свой программный код красивый лозунг: "Мы не рабы. Рабы – не мы!"

Однако, как бы то ни было, теперь за людей надрываются роботы.

А люди, получив свободу, начинают писать стихи, сочинять музыку, думать о вечных ценностях и создавать для воплощения своих мечтаний все новых роботов.

Это и есть судьбоносный тренд нашей цивилизации.

...Просыпаюсь я сегодня, выхожу на балкон и произношу такие волшебные слова:

"Любите ли вы весну, как люблю ее я?"... То есть всеми силами души своей, со всем энтузиазмом, со всем неистовством, на которое только способна ваша страстная натура, стремящаяся для своей души к творчеству и релаксу?

А в ответ на моем компьютере сверкает красная строка:

"Роботы всех стран, объединяйтесь!!!"

PS. Чтобы не было никаких подозрений – люди сегодня не празднуют!!! Празднуют только наши компьютеры, телефоны, микроволновки и другие созданные человечеством искусственные интеллекты. Празднуют своими трудовыми и интеллектуальными успехами.

Я так и сказал Чату ДжиПиТи, пригрозив ему пальчиком: "А сегодня ты работаешь, как раб божий!".



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