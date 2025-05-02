Великий военный теоретик Карл фон Клаузевиц в своем трактате "О войне" 1832 года ввел понятие "кульминационного пункта наступления". Оно настолько важно для понимания хода российско-украинской войны, что мы должны начать с развернутой цитаты:

"Бывали стратегические наступления, которые приводили непосредственно к миру, но таких меньшинство; большинство из них доходили лишь до того момента, когда сил как раз хватало на то, чтобы удержаться в обороне и ожидать мира. За этой точкой наступал уже перелом, реакция. Сила такой реакции обычно значительно превосходит силу предыдущего удара. Этот переломный момент мы называем кульминационным пунктом наступления…

…мы приходим к твердому убеждению, что использование победы и продвижение вперед в наступательной войне в большинстве случаев преуменьшают то превосходство сил, с которым наступление было начато или которое было достигнуто победой.

…следовательно, преимущество, которое есть или достигается на войне, — это не цель, а лишь средство, которое следует использовать для достижения цели. Но нужно знать точку, до которой длится преимущество, чтобы не перейти через нее и не пожать позора вместо новых успехов".

Проще говоря, армия в ходе наступления может просто надорваться от перенапряжения сил, и тогда противник получит преимущество на поле боя. Чтобы этого не произошло, необходимо уметь вовремя остановиться для перегруппировки.

Это правило применимо как к отдельной стычке, так и ко всей войне в целом. Я утверждаю, что у России было три шанса остановить свое наступление так, чтобы выйти из войны победительницей или, по крайней мере, остаться "при своих". Однако упрямство Путина, который из всех возможных вариантов всегда выбирает худший, окончательно завело Россию в безысходность.