Секта свидетелей популизма и разоблачение политической магии

Сергей Фурса раскладывает по полочкам, против чего стоит, сидит и лежит украинский политический популизм



Популисты пугают. Они угрожают, что народ повстане. Но не потому, что темп реформ низкий, а против этих самых реформ. Потому что в стране все плохо, но менять ничего нельзя, потому что в любом случае будет хуже. Пока не выберут самих популистов. И тут сразу начнется счастье. И никаких тебе МВФ. Только хардкор. Как это будет легко увидеть на примере Венесуэлы, которую высшие силы создали для того, чтобы наглядно продемонстрировать "счастье популизма".



Итак, почему народ повстане.

Земельная реформа. За то, что части народа вернут право распоряжаться его же собственностью, кто-то там повстане. Пока не ясно, повстануть те самые крестьяне, которым вернут их право. Или повстанут завистливые горожане, у которых земли нет и им завидно. Вместе их можно будет назвать "секта свидетелей китайцев, ворующих нашу землю".

Медицинская реформа. Тут, судя по всему, массово повстанут главврачи, у которых заберут коррупционные потоки. Почти зомби-апокалипсис. И возглавит их, конечно, сама Юлия Владимировна.

Тарифы. Ну, тут все просто. Во-первых, схемы закрылись, во-вторых, счета за домик в Конче-Заспе приходят сумасшедшие. Все должны повстать. Юля очень просит. Особенно те, кто благодаря субсидиям стал платить меньше.

Бери и плати. И вообще газовый контракт. Народ встанет за право считать этот контракт лучшим в мире. И заставит руководство Нафтогаза снова заключить его с Путиным. И, главное, написать на доске сто раз подряд "Контракт Юли - лучший контракт в мире".

Пенсионная реформа. Тут все ясно. Моложавые пенсионеры, уходящие на пенсию в 40 лет, первыми выйдут требовать заработанные пенсии. И не беда, что платить их уже некому. Ведь где-то рядом будут протестовать люди, не любящие платить ЕСВ. И тоже претендующие на пенсию в будущем. Вряд ли на протест выйдут легально работающие люди, для которых и 35 лет страхового стажа не проблема. Они ведь работали и всю жизнь платили налоги. И им тупо некогда.

Война. Популисты говорят, что война выгодна власти и поэтому она никогда не закончится. Этот тезис вообще не новый. С ним еще 100 лет назад Ленина поместили немцы в запломбированный вагон и направили разлагать армию противника. Видимо, раз у Ленина получилось, раз у большевиков прокатило, то и сейчас сработает. По мнению популистов.

Может, ближе к выборам, когда нужны будут спонсоры, появятся лозунги "Злочинная влада похитила ПриватБанк". Благо, вывели оттуда денег достаточно, чтобы популисты заговорили о незаконной национализации. И после победы вернули его "законному собственнику", который сможет снова строить свои пирамиды. Повышая ВВП страны.

Самое страшное в этом всем не мифическое восстание, а сами популисты. Которые в случае прихода к власти могут не только откатить назад реформы и вернуть схемы, но и заключить предательский мир, предав смерти тысяч людей.

Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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