Политические спекуляции на непродаже земли

Политический обозреватель Алексей Минаков об отношении к земельной реформе как показателе адекватности политиков



Алексей Гончаренко, позорное медийное лицо БПП, вчера заявил, что не будет голосовать за земельную реформу, так как "не видит условий для начала работы рынка земли в Украине". Мне просто интересно, какие условия он имеет в виду и что должно случиться, какой рак должен свистнуть и на какой горе, чтобы такие условия создать. Господин депутат, это вопрос даже не то что вчерашнего дня, это перезревший вопрос, который висит с 2002 года. Все условия для открытия рынка земли предусмотрены. Иностранцы и агрохолдинги не скупят землю из-за ограничений, есть предохранители по площади участков для покупки, процесс перехода будет постепенным с учетом мирового опыта - и так далее.

Олег Тягнибок высказался "за проведение референдума относительно запрета продажи сельскохозяйственных земель". Да большинство людей понятия не имеет, нужен открытый рынок земли или не нужен, они в этом не эксперты. Логика большинства выражается опасением "живем как-то без него и хорошо, хуже не будет, а вот если поддержать - неизвестно". Уже молчу про то, что за все время независимости в Украине было два референдума, причем результаты последнего парламент не утвердил.

Юлия Тимошенко на днях заявила, что "партия Батькивщина вместе с украинскими фермерами будут в числе организаторов сопротивления людей практически афере века, которую готовят сегодня против Украины". Больше пафоса, Юлия Владимировна, - а в чем "афера века"-то? По моему, афера - это то, что вы в 2008-2009 году предлагали законопроект о рынке земли, который был намного либеральнее того, что сейчас обсуждается, а теперь вдруг развернулись на 180 градусов. А за фермеров не переживайте - они либо спокойно работают на арендованной земле и никто их оттуда не сгонит, либо наконец-то смогут купить землю и использовать ее потом как залог для получения кредита в банке и развивать свой бизнес.

Олег Ляшко недавно сказал, что "компрадорская власть хочет ограбить крестьян, отнять у них последнее - родную украинскую землю... закрепостить их и превратить в рабов". Его не смущает то, что крестьяне сами отдали их землю в долгосрочную аренду из-за того, что нет открытого рынка земли. А те, кто не отдал, сможет выгодно продать землю по достойной цене - выходит, власть не ограбит крестьян, а сделает их, наоборот, богаче.

Тут не может быть разных точек зрения - необходимо срочно легализировать рынок земли, вывести его из тени - это аксиома. Иначе через несколько лет нечем будет торговать - вся сельскохозяйственная земля будет отдана в аренду на 50 лет или оформлена в эмфитевзис на 200 лет.

А те политики, которые выступают против земельной реформы, - они либо за большие деньги лоббируют интересы аграриев, не заинтересованных в поднятии цен на аренду землю, либо пытаются популизмом набрать себе рейтинговые очки.

Быть адекватным политиком, который ставит во главу приоритетов успешное развитие Украины, сегодня не модно.

Алексей Минаков

политический обозреватель, блогер



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