Отношения с Россией как политическое болото для Дональда Трампа

Конфронтация Трампа с экс-директором ФБР Джеймсом Коми и настойчивое желание наладить отношения с Россией может настроить против него республиканцев

Вчерашнее выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми в комитете по разведке американского Сената показало, что расследование российского вмешательства в президентскую кампанию в США стало для президента Дональда Трампа той трясиной, из которой ему будет очень сложно выбраться.

Коми не сделал заявлений, которые позволили бы прямо обвинить президента США в сотрудничестве с Россией - он подтвердил, что Трамп пока не является фигурантом расследования о вмешательстве РФ. Более того, он сообщил, что в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна разведсообщество еще не сделало окончательных выводов - сотрудничал ли он с Кремлем или нет.

Тем не менее, слова бывшего главы ФБР о том, что президент требовал от него проявить преданность, сделал намек о прекращении расследования относительно Флинна и затем уволил Коми с должности по политическим причинам, наносят по Трампу чувствительный удар. "Меня уволили, чтобы изменить ход расследования по вмешательству России. Если бы оказалось, что кто-то из американцев помогал России, это была бы большая проблема", - заявил экс-глава ФБР. Как минимум среди симпатиков демократов найдется немало людей, которые поверят версии Коми, но что куда важнее для Трампа - эта версия может быть воспринята и республиканцами. У них есть такие тяжеловесы, как сенатор Джон Маккейн, которые не успокоятся, пока не выяснят всю правду.

Не исключено, что именно упрямое желание наладить отношения с Россией вопреки факту кибератак и информационной агрессии с ее стороны нанесет администрации Трампа наибольший ущерб

Трамп уже озаботился наказанием Коми за обнародованную информацию - адвокат президента пригрозил экс-директору ФБР расследованием за незаконную, по его мнению, передачу СМИ записей о своих беседах с президентом. Президент США ведет себя как слон в посудной лавке и продолжает нагнетать конфликт, из которого он не выйдет без потерь. Многочисленные заявления Трампа и его приближенных о том, что Коми был уволен из-за некомпетентности, еще больше развязали язык бывшему директору. Возможно, в будущем мы узнаем еще много интересного о содержания бесед, которые он вел с Трампом.

А пока Трамп встал на тропу войны с Коми, политика администрации в отношении России вызывает множество вопросов. Жестких мер в ответ на вмешательство России в президентскую кампанию, которое подтвердил Коми во время слушаний в Сенате, новая администрация не предприняла. Простая истина - безнаказанность порождает вседозволенность - не принимается во внимание. Белый дом обещает сохранение санкций против России из-за ситуации в Украине, устрашает режим Асада ракетными ударами, - и в то же время президент США инструктирует госсекретаря Рекса Тиллерсона проложить дорогу к улучшению отношений с Россией. Конгресс и его расследование по российскому вмешательству не дают администрации Трампа возможности и далее двигаться в этом направлении. Однако не исключено, что именно упрямое желание наладить отношения с Россией вопреки факту кибератак и информационной агрессии с ее стороны нанесет администрации Трампа наибольший ущерб, настроив против него не только демократов, но и республиканцев.

Читайте также: Отставка Коми и пленки Никсона. Повторится ли Уотергейт

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.