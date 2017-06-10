Время оживающих анекдотов: Штандартенфюрер и субмарина

Борис Кожезамов продолжает традицию субботних ироничных комментариев по мотивам актуальных новостей



- Что случилось с геем на подводной лодке?

-Он утонул в душе.

(Из сети)



Он пошутил. Опять ниже пояса. Снова шутка, которая обитает где-то глубоко в штанах, причем не в карманах штанов, а именно в штанах. Да и юморок скользкий. Почему-то на ум приходит угорь, заплутавший как раз в районе мотни. И ловить его там у нормального человека нет никакого желания, и возможность поиздеваться над шутником-лузером совсем не в кайф - ну уже не прет от этого.Но ведь как подставился! Хоть резвость президентского ума и проявилась с подачи некогда культового кинорежиссера, но ремарку про дзю-до , превращающую дембельскую сальность почти в будистский коан, он все-таки сам вставил.Можно, конечно, лениво помянуть анекдоты и про мыло, забытое на полу душевой кабины подводного крейсера, и про медведя, который так и не разобрался в сексуальной ориентации неудачливого охотника. Но, думаю, не стоит, как не стоит поминать даже имени коротышки.Как навоз всегда можно узнать по запаху, а российское телевидение - по тотальной лжи, это историческое недоразумение выделяется специфическим чувством юмора, которое невозможно спутать ни с чем. Этакое клеймо, которым бог шельму метит.А анекдот? Ну какой еще может быть анекдот в свете вышесказанного про озабоченного состарившегося питерского подростка, про этакого фольклорного Вовочку, возомнившего себя Джеймсом Бондом?

Штирлиц был уверен, что Мюллер, как истинный ариец, шеф гестапо и группенфюрер СС, не может быть геем.

И тем не менее фраза: "А вас, Штрилиц, я попрошу остаться" заставила его напрячься.



А в качестве резюме - вот такой образец народного творчества:



Штирлиц неторопливо шел по коридору рейхсканцелярии. Ничто, кроме буденовки и волочащегося за ним парашюта, не выдавало в нем советского разведчика.



Вместо волочащегося парашюта экс-завклубом и действующего КГБэшника выдают его шуточки, про которые можно сказать, перефразируя брутальную народную мудрость: гопника из подворотни вытащить можно, а вот подворотню из гопника, даже если он оделся как президент, не получится.



Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net

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