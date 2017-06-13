Brexit и его опасность для Британии при слабом правительстве

Профессор Оксфордского университета Найри Вудс перечисляет ошибки, которые грозят превратить Brexit в катастрофу для Британии





Пытаясь сформировать новое правительство после выборов, на которых Консервативная партия потеряла парламентское большинство, премьер-министр Тереза Мэй понимает, что буквально через несколько дней ей придется еще и приступить к важнейшим переговорам о выходе Британии из Евросоюза. Подготовка к переговорам о Брексите ведется уже давно, но пока что она выглядит некачественной из-за трех элементарных ошибок в переговорной стратегии. Между тем, после выборов ситуация осложнилась, потому что мандат правительства Британии на свободу действий оказался существенно ограничен.

Первой классической ошибкой, совершенной правительством Британии, стало отношение к этим переговорам как к битве. В соответствие с таким подходом, переговорщикам надо держать в тайне реальные планы и намерения, стремясь захватить доминирующие позиции, чтобы в итоге разгромить врагов. Прибавьте сюда немного искусной лжи, и получится, что мы как будто готовимся к очередной высадке в Нормандии.

Но Брексит - это не война. Цель Великобритании - не разгром врагов, а сохранение взаимовыгодных отношений со странами, от которых она никак не может дистанцироваться географически или каким-либо либо иным образом. Более того, она не может этого допустить. Ей не следует держать свои планы в секрете, как это происходит сих пор, и, конечно, ей не следует играть с огнем, как это делает Мэй, бросившая боевой клич "лучше никакого соглашения, чем плохое".

Вместо этого Великобритании надо развивать процессы сотрудничества с целью совместного решения проблем. Переговоры должны фокусироваться на создании максимальной стоимости для обеих сторон, в том числе с помощью индивидуального соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС, к которому стремится Мэй. Честность, открытость и прозрачность крайне необходимы для того, чтобы обе стороны могли точно и эффективно оценивать перспективные выгоды, не говоря уже о возможности участия частного сектора и других стороны в выработке инновационных решений.

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Вторая классическая переговорная ошибка - концентрация исключительно на собственных интересах. Эффективные переговоры требуют глубокого понимания интересов, приоритетов и ограничений другой стороны. Что именно она жестко отстаивает? Где она не может позволить себе компромиссов? Что может помешать ее достичь согласия?

Например, как у Великобритании, так и у ЕС, имеются ограничения в ресурсах. Британия пытается как можно быстрее сколотить команду для ведения этих торговых переговоров. Тем временем, ЕС уже ведет переговоры по поводу еще примерно десяти новых соглашений о свободной торговле. Партнерами ЕС являются все подряд, начиная с Совета сотрудничества арабских государства Персидского залива и заканчивая США. Кроме того, европейским правительствам еще предстоит выполнить условия пяти заключенных ранее соглашений - с Канадой, Сингапуром, Вьетнамом, Западной Африкой и Восточной Африкой.

Британия надеется проскочить впереди этой очереди, ссылаясь на масштабы, глубину и значение своих экономических связей с ЕС. Но если она это сделает, Евросоюз может наткнуться на негативную реакцию стран, застрявших в очереди. Более того, ведя переговоры о Брексите, Евросоюз будет помнить о тех сигналах, которые он при этом посылает остальным партнерам по переговорам. Если Британия действительно хочет достичь взаимовыгодного соглашения, в ее стратегии должны учитываться как это, так и другие ограничения, способные влиять на ЕС и входящие в этот союз страны.

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Третья ошибка - формирование нереальных ожиданий. Переговоры о Брексите, несомненно, будут длинными и трудными, но они станут еще более длинными и трудными, если граждане, бизнес или даже сами переговорщики окажутся разочарованы из-за того, что их избыточные ожидания не оправдались.

Наверное, самыми важными являются ожидания по поводу графика Брексита. Британия рассчитывает заключить соглашения о свободной торговле с ЕС за два года. Но аналогичные переговоры с другими крупными партнерами ЕС, например, Японией и Канадой, заняли 9-10 лет, причем эти соглашения вырабатывались постепенно, а не одним махом.

Например, история соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой началась с утверждения рамок переговорного процесса в 2004 году. Почти девять лет спустя - в 2013 году - соглашения было достигнуто "в принципе". А реальное соглашение было подписано в сентябре прошлого года. После этого начался процесс его одобрения европейскими институтами. Наконец, в феврале нынешнего года оно было утверждено Европейским парламентом. Однако процесс еще не завершен: национальным парламентам предстоит ратифицировать отдельные положения этого договора.

Все это означает, что Великобритании может рассчитывать в лучшем случае на подписание рамочного соглашения с ЕС в течение установленного двухлетнего периода. Выработка окончательного соглашения, практически без сомнений, займет намного больше времени, в том числе и из-за того, что его положения придется ратифицировать странам ЕС в индивидуальном порядке. Правительство Великобритании должно заявить об этом обществу открыто и недвусмысленно.

Одновременно Британия должна обязаться заключить временное соглашение с ЕС. Примерно 40% британского экспорта направляется на рынки стран ЕС, а британские заводы крайне зависимы от бесперебойных поставок товаров через европейские границы, например, домашнего скота из Ирландии или автокомплектующих из Германии.

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Иными словами, Британия не может допустить прекращения бесперебойного пересечения товарами границ, причем даже временно, пока ожидается подписание окончательного соглашения. И уж тем более она не может допустить этого в долгосрочной перспективе, а это может случиться, если за два года так и не будет заключено никакого соглашения. Угроза Мэй, что "лучше никакого соглашения, чем плохое", не просто вредит переговорному процессу; это просто-напросто ложь.

Отсутствие соглашения будет, видимо, означать переход к использованию стандартных правил Всемирной торговой организации. Сельскохозяйственный сектор Британии столкнется с пошлиной в размере 14,4%, а ведь он и так уже пострадал из-за потери финансовой поддержки в рамках "Единой европейской сельскохозяйственной политики". Средняя пошлина для молочного экспорта из Британии будет равна 40%.

Что же касается сектора услуг, а на сегодня это крупнейший сектор британской экономики, то правила ВТО, регулирующие этот экспорт, были приняты примерно 20 лет назад и безнадежно устарели. Понять, насколько эти правила нежелательны, можно, если вспомнить, что все 164 страны ВТО (кроме шести) либо подписали соглашение о свободной торговле с ЕС, либо работают над заключением такого соглашения.

Мэй объявила внеочередные выборы, потому что хотела получить более широкий мандат на ведение переговоров о выгодном для страны соглашении. Она его не получила. Для достижения соглашения сейчас, как никогда, необходим переход к переговорной стратегии, опирающейся на сотрудничество, открытость и реализм.

Найри Вудс

декан Школы госуправления Блаватника,

профессор международной экономики Оксфордского университета

Copyright: Project Syndicate, 2017

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