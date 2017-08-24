Новые ядерные вызовы
24.08.2017 14:34
Йошка Фишер (Фото - EPA)
Северная Корея играет в опасную игру, но результат этой игры будет зависеть от выдержки США, считает бывший вице-канцлер Германии Йошка Фишер
Я родился в 1948 году и опасность ядерной Третьей мировой войны была совершенно реальной частью моего взросления. Эта угроза - или, по крайней мере, угроза уничтожения Восточной и Западной Германий - сохранялась вплоть до конца холодной войны и развала Советского Союза.
С тех пор риск того, что сверхдержавы, обладающие ядерным оружием, устроят ядерный Армагеддон, значительно сократился, хотя и не исчез полностью. Сегодня самая серьезная опасность состоит в том, что все большее число небольших стран, управляемых нестабильными или диктаторскими режимами, пытается приобрести ядерное оружие. Становясь ядерной державой, такие государства могут гарантировать свое собственное выживание, обеспечить свои локальные или региональные геополитические интересы и даже попытаться начать внешнюю экспансию.
В такой новой среде доктрина “рационального сдерживания”, которой в период холодной войны руководствовались Соединенные Штаты и Советский Союз, перестала быть адекватной ситуации. Поэтому в случае дальнейшего увеличения числа стран, располагающих ядерным оружием, порог использования такого оружия, скорее всего, будет снижаться.
Как показывает текущая ситуация в Северной Корее, ядерная вооруженность стран Восточной Азии или Персидского залива может представлять прямую угрозу миру во всем мире. Вспомним недавнюю риторическую конфронтацию между северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, в которой Трамп обещал ответить “огнем и яростью” на любые дальнейшие провокации со стороны Северной Кореи. Это показывает, что Трамп не полагается на рациональное сдерживания, как можно было бы ожидать от лидера последней оставшейся сверхдержавы. Вместо этого он дал волю своим эмоциям.
Безусловно, не Трамп начал эскалацию кризиса на Корейском полуострове. Кризис давно назревал из-за готовности Северокорейского режима любой ценой получить статус ядерной державы, который он рассматривает как способ обеспечить свою собственную безопасность. Кроме того, режим разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставить ядерные боеголовки до тихоокеанского побережья США или еще дальше. Это будет представлять серьезную проблему в области безопасности для любой администрации США, нынешней или будущей.
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В конечном счете, для ответа на Северокорейскую угрозу не существует хороших вариантов. Например, упреждающая война на Корейском полуострове, начатая США, могла бы привести к прямой конфронтации Штатов с Китаем и уничтожению Южной Кореи, а также имела бы непредсказуемые последствия для Японии. А поскольку треугольник Китай - Южная Корея - Япония стал новым силовым центром в глобальной экономике XXI века, ни одна страна не избежит экономических последствий. Даже если США продолжают ссылаться на возможность войны, американское командование понимает, что использование военной силы в действительности неприемлемо, учитывая непомерно высокие издержки и риски.
Но если Северная Корея действительно получит статус ядерной державы, американские гарантии безопасности перестанут быть надежными. Северная Корея, обладающая ядерным оружием и возможностями для его использования, приведет к дополнительному стимулу для Южной Кореи и Японии развивать их собственный ядерный потенциал, что они вполне могут сделать. Но это последнее, чего хотел бы Китай.
Ситуация в Азии сегодня характеризуется ядерными атрибутами уровня двадцатого века и самосознанием национальных групп уровня века девятнадцатого. Этот коктейль может оказаться крайне взрывоопасным. В то же время, международная система становится все более нестабильной: политические структуры, институты и союзы во всем мире подвергаются критике или ставятся под сомнение.
В случае дальнейшего увеличения числа стран, располагающих ядерным оружием, порог использования такого оружия, скорее всего, будет снижаться.
Многое будет зависеть от того, как будет меняться ситуация в США при своенравном президентстве Трампа. Расследование возможных связей членов предвыборной команды Трампа с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года и провал отмены закона о доступном здравоохранении (Obamacare) показали, что администрация США нестабильна и неэффективна. А такие пункты в повестке дня, как сокращение налогов, стена на границе с Мексикой и пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле, не говоря уже о эмоциональных всплесках самого Трампа, подкидывают дрова в костры американских правых радикалов.
Нестабильность в США вызывает озабоченность во всем мире. Если на США больше нельзя рассчитывать как на гаранта мира и стабильности, то ни одна другая страна определенно не готова взять на себя такую роль. Мы останемся с вакуумом лидерства, и ни в одной другой сфере это не представляет большей опасности, чем в области распространения ядерного оружия.
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Еще одно обострение ядерной проблемы ожидается осенью этого года. Если Конгресс США введет новые санкции в отношении Ирана, ядерное соглашение между этой страной и P5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций плюс Германия) может потерпеть неудачу. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе публично объявил, что в ответ на новые санкции Иран может отказаться от сделки “в течение нескольких часов”.
На фоне кризиса с Северной Корей было бы верхом безответственности провоцировать ничем не оправданное ядерное обострение - с возможным разрастанием в войну - на Ближнем Востоке. А возврат США к стратегии смены режима в Иране, скорее всего, будет обречен на провал и укрепит позиции сторонников жесткой линии во внешней политике этой страны.
Все это грозит региону, который уже и так охвачен кризисами и войнами. И так как Россия, Китай и Евросоюз выступают за сохранение ядерной сделки, США окажутся не только в полном одиночестве, но и в противостоянии даже со своими ближайшими союзниками.
Ядерные угрозы сегодняшнего дня требуют полностью противоположного подхода, чем “огонь и ярость”. Необходима уравновешенность, рациональность и терпеливая дипломатия, которая не опирается на украшенные метафорами громогласные угрозы применения силы. Если последняя сверхдержава откажется от этих добродетелей, миру - и всем нам - придется столкнуться с последствиями.
Йошка Фишер
лидер Партии зеленых,
бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии
Copyright: Project Syndicate, 2017
лидер Партии зеленых,
бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии
Copyright: Project Syndicate, 2017
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