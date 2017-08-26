Время оживающих анекдотов: Сон в руку, или Парадный кошмар

Борис Кожезамов продолжает традицию субботних ироничных комментариев по мотивам свежих новостей





М-да, а ведь анекдоты сбываются все более дословно. Помните, в начале девяностых появились (если можно так выразится, постфактум) анекдоты про позднего Брежнева? Постфактум потому, что при живом Брежневе, да и даже во времена Горбачева, такое ни в виде анекдота, ни в виде самой буйной фантазии никому в голову прийти не могло - больно уж резко сдвинулось все после 1991 года в нашей тогдашней, все еще совковой, жизни.

Вот, например, анекдот про ночной кошмар Брежнева:

- Представляешь, Михал Андреич, - пожаловался Брежнев главному идеологу СССР Суслову, - какая хрень приснилась. Открываю за завтраком "Правду" и читаю, что Украина стала независимой, бандеровский тризуб эти гады сделали государственным гербом, солдаты УПА получили статус ветеранов и пенсии, а руководит всеми этими преобразованиями заведующий идеологическим отделом, член Политбюро ЦК Компартии Украины, член ЦК КПСС и верный ленинец Леонид Макарович Кравчук!

А сейчас сбывается самый страшный кошмар кремлевского руководства и лично лысеющего карлика: по Крещатику промаршировали солдаты стран НАТО, и, как будто мало того, подразделение ВС США. И промаршировали не как залетные гости, не как завоеватели, а как союзники. И над все этим парадом царил огромный тризуб на желто-голубом фоне. Тут не то что в холодном поту проснешься в своем Ново-Огареве, тут вообще сон потеряешь…

Так что приходит пора новых пророчеств.

Министерство обороны Российской Федерации в преддверии военного парада Победы в 2020 году объявляет конкурс на должности водителей танков и тяжелой бронетехники. Условия к претендентам: безупречное владение английским языком (американский вариант), опыт вождения танков "Абрамс", "Leopard", бронемашин "Stryker", "Cougar", понимание знаков различия армии США. При личном интервью офицеру на вопросы отвечать "Sir, yes, sir!" и "Sir, no, sir!". Ответившие "Так точно!" и "Никак нет!" будут направлены на переподготовку.

Вот интересно, сбудется ли и это в указанные сроки? А то, что так или иначе сбудется, у меня теперь сомнений нет!

Но этот юмор - дело будущего, пока же за поребриком стоило бы поучиться у своих выдающихся мыслителей (а Россия ими богата, тут я снимаю шляпу) и каждое утро вспоминать слова великой Фаины Раневской, которая на вопрос доктора: "Ну что, голубушка, спите хорошо? Не беспокоят вас ночные кошмары?" отвечала: "Мне вполне хватает дневных кошмаров, доктор!"

Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net

