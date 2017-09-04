Плюсы и минусы проекта реформы образования

Владимир Спиваковский считает, что вместо полноценной реформы образования проект предлагает "косметический ремонт", но он полезен даже в таком виде

Владимир Спиваковский

бизнесмен, писатель, основатель лицея "Гранд"

специтально для LIGA.net

Как и любая такая инициатива, проект реформы образования имеет плюсы и минусы.Начнем с плюсов.1. Если сверху пойдет сигнал реформировать образование, это по-любому будет положительно и хорошо. Хуже было бы, если бы такого сигнала не было.2. Хорошо, что предлагается с чего-то практически начать: с начальной школы, с отмены домашних заданий, оценок и т.д. Потому что школам и учителям все равно придется перестраиваться и они к трансформациям начнут привыкать.3. Учтено мнение "народа", который высказался за облегчение учебников, уменьшение нагрузки и вообще за либерализацию, как в Финляндии. Раньше вообще не прислушивались.4. Дан "зеленый свет" разным альтернативным формам обучения, что породит много позитивных опытов, которые скоро превратятся в устойчивые образовательные конструкции из-за возникающей конкуренции.Теперь минусы.1. Реформа - это когда кардинально меняется все: контент знаний и их тотальное осовременивание, когда внедряются прогрессивные технологии, изменяется образовательное пространство, переучиваются учителя, а также есть адекватный ответ на вопрос: зачем учить, на какие результаты? В этом смысле нынешний проект - это не реформа, а так называемый косметический ремонт. Что, конечно, неплохо, но недостаточно. Похоже, у нас вообще не хватает амбиций сделать систему образования высокого уровня.2. На реформу нет денег. А те, которые все же выделят, не будут знать, на что расходовать в первую и во вторую очередь. Смету реформы еще никто не считал.3. Я участвовал в реформах образования в некоторых странах (например, в Норвегии) и знаю, как выглядит этот алгоритм. Там. Там сначала, в первый год, осуществляют пилотный проект (не опорный, а пилотный). В него включают несколько десятков школ и регионов, для апробации всех новшеств и инноваций. Во второй год, учтя ошибки, все корректируют, а затем кооптируют в эксперимент еще процентов 20% всех школ страны... Опять смотрят - что получилось, что не так, а что замечательно. И в третий год охватывают реформой все (или большинство) школ страны.выносят закон в парламент! А не наоборот. Потому что тогда все понятно - что делать, как, где, кем, зачем, сколько это стоит и кто за это должен заплатить. Ну, и будут уже видны некоторые конечные результаты.Почему именно в такой последовательности? Ну, вот у нас три года назад приняли аналогичный закон о высшем образовании. И что!? Качество университетского образования стало лучше? Профессора - лучше? Специальности обновились? Нет... Зато студенты стали еще чаще уезжать за границу.Логистика реформ должна быть иной, и более целостной. Даже при том, что любое движение в этом направлении я считаю позитивом.