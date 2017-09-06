Ядерная Северная Корея, пустые угрозы Трампа и Украина

Тимофей Милованов о том, как проблема "нейтронного Кима" связана с Будапештским меморандумом





Как утверждается, 3 сентября 2017 Северная Корея провела масштабное ядерное испытание. На сегодняшний день оно является самым крупным для этой страны. По словам некоторых западных СМИ, США весьма ограничены в ответных действиях. Предыдущая угроза Дональда Трампа ответить на действия Северной Кореи "огнем и яростью" не воспринимается серьезно. Действительно, что может сделать Трамп, если Северная Корея уже имеет возможность использовать ядерное оружие на региональном уровне? Любые военные действия Соединенных Штатов будут негативно восприняты Китаем. Как вариант, США могут усилить экономические санкции в отношении Северной Кореи. Но, поскольку Китай является основным торговым партнером Северной Кореи, чтобы быть эффективными, эти санкции также должны быть наложены и на китайские компании. Что может служить барьером для реакции Китая. Однако экономика США зависит от торговых связей с Китаем. Итак, на мой взгляд, администрация США, по сути, не имеет никаких удачных ходов, а реальным игроком, который будет принимать решения, является Китай.

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Как это касается Украины? Независимость Украины в долгосрочной перспективе зависит от способности сдерживать агрессию России и других стран. В 1994 году Украина отказалась от своего, 3-го в мире по мощности, арсенала ядерных боеголовок в обмен на Будапештский меморандум и финансовую помощь. В 2014 году Украина не имела эффективных ядерных возможностей. Возможно, если бы они были, Россия бы воздержалась от аннексии Крыма и посягательств на Восток Украины.

Означает ли это, что Украина должна попытаться восстановить свой военный ядерный потенциал? Я очень сомневаюсь. Россия, Запад, Китай, да и вообще любая другая страна в мире, не хотят видеть Украину ядерной. Восстановление ядерного потенциала стало бы долгим (и дорогостоящим) процессом. У остального мира будет много времени, чтобы объединиться с Россией и остановить Украину, отрезать нам финансовую и политическую помощь, а также привести к власти лидера с “сильной рукой”.

Тем не менее, можно вынести очевидный урок из развития Северной Кореи. В международной политике нет друзей, есть только союзники и враги. Украина должна сделать себя ценной для своих союзников, чтобы у них было больше стимулов защищать ее от врагов. Открытие рынков для иностранных инвестиций одна из важных стратегий для достижения этой цели. После того, как североамериканские и европейские корпорации будут иметь значительные интересы на территории Украины, они окажут давление на своё правительство для защиты этих интересов и, как следствие, суверенитета и стабильности Украины.

Тимофей Милованов

профессор экономики Питтсбургского университета

для VoxUkraine



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