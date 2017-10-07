Дежа-вуду: Дональд Трамп и реанимация налоговой магии

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц прогнозирует, что налоговая реформа Трампа лишь усилит дисбаланс в экономике США

Не сумев "отменить и заменить" закон 2010 года "О доступной медицине" (Obamacare), администрация президента США Дональда Трампа и республиканское большинство в Конгрессе приступили теперь к налоговой реформе. Хотя с момента прихода к власти этой администрации прошло уже восемь месяцев, она до сих пор смогла предложить лишь общие очертания своих планов. Впрочем, даже того, что мы уже знаем, достаточно, чтобы серьезно встревожится.

Налоговая политика страны должна отражать ее ценности и решать ее проблемы. А перед США, как и многими другими странами мира, сегодня стоят четыре главные проблемы: ширящееся неравенство доходов, растущая нестабильность рабочих мест, изменение климата, анемичные темпы роста производительности. Плюс к этому Америке нужно обновлять устаревшую инфраструктуру и укреплять систему начального и среднего образования, которая демонстрирует слабые результаты.

Однако в ответ на все эти вызовы Трамп и республиканцы предлагают налоговый план, который принесет выгоду в основном не среднему классу (в реальности значительной части среднего класса придется, видимо, платить даже больше налогов), а американским миллионерам и миллиардерам. Уже сейчас неравенство считается проблемой, но если будет принята предлагаемая республиканцами налоговая реформа, ситуация станет еще хуже.



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Среди тех, кто больше всех выиграет от этой реформы: корпорации и бизнес. Такой перекос оправдывают тем, что он поможет стимулировать рост экономики. Но республиканцы лучше остальных должны понимать, насколько важны стимулы: намного лучше снизить налоги для тех компаний, которые инвестируют в Америку и создают здесь рабочие места, и повышать налоги тем, кто этого не делает.

Ведь проблема не в том, что у крупных корпораций Америки нет денег; они накопили уже пару триллионов долларов. И дефицит инвестиций объясняется не тем, что у компаний слишком маленькие прибыли (и до налогов, и после). Размер корпоративных прибылей после уплаты налогов (выраженный в виде доли ВВП) практически утроился за последние 30 лет.

Долгосрочные инвестиции в основном финансируются в долг, а выплаты процентов по этим долгам вычитаются из налогооблагаемой базы, поэтому налог на прибыль соразмерно снижает стоимость капитала и доходность инвестиций. Как видим, ни теория, ни опыт не позволяют сделать вывод о том, что предлагаемое республиканцами снижение налога на прибыль приведет к росту уровня инвестиций или занятости.

Кроме того, республиканцы мечтают о территориальной налоговой системе, в которой у американских корпораций налогом будут облагаться только те доходы, которые получены на территории США. Но это лишь снизит доходы бюджета и еще сильней стимулирует американские компании выводить производство в юрисдикции с низкими налогами. Гонку за минимальное корпоративное налогообложение можно предотвратить только путем введения минимальной ставки налога для любой компании, которая ведет бизнес в США.

Американские штаты и муниципалитеты несут ответственность за систему образования и в значительной мере за системы здравоохранения и социальной защиты. Налог на прибыль, собираемый штатами, является лучшим способом введения хотя бы минимальной прогрессивности на субнациональном уровне: штаты, где нет налога на прибыль, обычно полагаются на регрессивный налог с продаж, который является тяжким бременем для бедного и трудового населения. Не удивительно поэтому, что администрация Трампа, состоящая из плутократов, которые индифферентны к проблеме неравенства, желает ликвидировать систему вычета региональных налогов на прибыль из федерального налога, стимулируя, тем самым, власти штатов переходить к налогу с продаж.

Для решения массы проблем, стоящих перед США, потребуется не снижение, а увеличение федеральных доходов. Например, улучшение качества жизни является результатом технологических инноваций, которые, в свою очередь, зависят от базовых научных исследований. Однако поддержка федеральным правительством научных исследований, выраженная в виде доли ВВП, сейчас находится на том же уровне, что и 60 лет назад.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп критиковал рост госдолга США, а теперь он предлагает снижение налогов, которое приведет к росту долга на триллионы долларов уже в ближайшие десять лет. И это будут не "всего лишь" 1,5 триллиона долларов, как заявляют республиканцы, рассчитывающие на некое чудо экономического роста, которое поможет увеличить налоговые доходы. Ключевой урок вуду-экономики Рональда Рейгана, стимулировавшего рыночное предложение, остался неизменным: подобное снижение налогов не помогает увеличить темпы роста экономики, а приводит лишь к сокращению доходов бюджета.



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И это особенно верно сегодня, когда уровень безработицы лишь немного превышает 4%. Любому значительному увеличению совокупного спроса будет соответствовать аналогичное повышение процентных ставок. Структура экономики будет, тем самым, меняться, уходя от инвестиций; а рост, уже и так анемичный, замедлится.

Есть альтернативный вариант, позволяющий увеличить доходы бюджета и повысить темпы рост экономики. Он предполагает реальную реформу налога на прибыль, ликвидирующую уловки, которые позволяют крупнейшим корпорациям мира платить мизерные налоги (в некоторых случаях менее 5% от прибыли), что обеспечивает им несправедливое преимущество перед малым, локальным бизнесом. Он предполагает также введение минимального налога и ликвидацию специального режима для доходов с капитала и дивидендов, заставляя самых богатых выплачивать в виде налогов, как минимум, такой же процент своих доходов, как и у остальных граждан. И он предполагает введение углеродного налога, чтобы помочь ускорить переход к зеленой экономике.

Налоговую политику можно использовать и для переформатирования экономики. Помимо предоставления выгод тем, кто инвестирует, занимается научными исследованиями и создает рабочие места, можно стимулировать перенаправление капиталов в инвестиции, способствующие росту производительности (а это главный ключ к долгосрочному улучшению качества жизни), путем повышения налогов на спекуляции землей и недвижимостью.

От администрации плутократов (большинство из них сколотили свое богатство за счет рентных доходов, а не занимаясь продуктивным предпринимательством) можно было ожидать попытки вознаградить самих себя. Но предложенная республиканцами налоговая реформа оказалась намного более крупным подарком для корпораций и сверхбогачей, чем многие прогнозировали. Необходимые реформы в ней не предусматриваются, при этом страна остается с огромным долгом. На преодоление последствий такой реформы, в числе которых низкий уровень инвестиций, остановившийся рост производительности и зияющее неравенство, потребуются десятилетия.

Трамп вступил в должность, пообещав "осушить болото" в Вашингтоне. Но болото, напротив, становится шире и глубже. Предложенная республиканцами налоговая реформа грозит утопить в этом болоте американскую экономику.

Джозеф Стиглиц

лауреат Нобелевской премии по экономике,

профессор Колумбийского университета,

главный экономист Института Рузвельта



Copyright: Project Syndicate, 2017

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