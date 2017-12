Закон о защите бизнеса: show must go on?

Почему новый закон еще не гарантирует прекращение беспредела правоохранителей во время обысков

Только в нашей стране могут принять Закон о защите бизнеса против самого себя. Но так ли это на самом деле, давайте разбираться. Рассмотрим топовые подарки бизнесу в новом году.

Обязательная видеофиксация прихода гостей. Теперь, вместе с протоколом, по окончанию обыска вы получите бонусом копию фильма "Про это". Будем надеяться, что это будет мелодрама с вежливыми людьми, а не очередное жёсткое БДСМ-порно, которое раньше снималось скрытой камерой. Как показывает практика, насилие на обыске, подбросы и прочий беспредел, происходят до начала обыска, то есть, до вручения определения суда (например, во время проникновения в помещение), и, маловероятно, что запись будет эффективным инструментом зашиты. Скорее, она будет доказательством правоохранителей в законности проведения следственного действия. Кроме того, для ее распространения (например, журналистам), понадобиться согласие следователя, иначе это будет трактоваться, как разглашение тайны досудебного следствия, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Что же касается допустимости доказательств, изъятых во время обыска, через анализ видеозаписи (например, присутствие понятых), то данный вопрос будет решаться тогда, когда дело будет передано в суд. Анализ статистики обысков 2016-2018 годов подтверждает, что менее 1% дел с доказательствами, полученными во время обысков компаний с подозрением в экономических преступлениях, были переданы в суд.



Допуск адвоката на обыске на любой его стадии. Одним из любимых занятий оперативных сотрудников был недопуск адвоката на место проведения обыска. Логика была проста - чем меньше свидетелей беспредела, тем больше можно отжать у бизнесмена. И мало кого волновала ст. 59 Конституции Украины, которая гарантировала право на адвоката не только на обыске, но даже и во время занятия сексом. Как только наши чиновники не убеждали "гостей" допускать адвокатов. И реформу провели с тренингами, и официальные письма, и разъяснения, и новый антикоррупционный орган создали. Но те хотели только черным по белому. Нате, получите. И что вы думаете? Пока президент решался, подписывать или нет эту "панацею", как наши следователи начали ездить на обыск со "своими" адвокатами. Пока клиент тепленький - тут тебе и посредники для "решения" вопроса. Как показывает практика, вопрос недопуска адвоката обычно связан с его нерешительностью или проактивностью, а также с позицией клиента "давайте не злить следователя". Мало чем адвокат вам поможет, если приедет на обыск без полномочий или через два часа после его начала. Да и вопрос вызова его будет затруднительным, если у вас отберут до начала обыска мобильный телефон. А как же так, спросите вы? Да вот так. А вдруг вы подельникам сообщите про "гостей". Вам его после обыска могут и отдать, но вот как вызвать адвоката до его окончания?

Мышку и клавиатуру больше изымать не будут, как и другие носители информации. В последнее время у адвокатов не было проблем в судах с возвратом техники. Это, как правило, занимало 1-2 месяца до фактической передачи ее в руки. За это время клиенты покупали новую. А те, кто не научился делать бекапы - страдали, но таких становится все меньше и меньше. Многие бизнесмены решать вопрос "по- быстрому" на обыске принципиально не хотят. Суммы космические, а через суд, или купить новую, часто выходит намного дешевле. Обычно это был заработок рядовых "оперов" и "следаков". Когда они не могли изъять кэш, изымалась техника. Что же изменилось? Если вы дали доступ к серверу и эксперт может скопировать информацию на нем - изымать его запрещено. Но чем будет отвечать необразованный следователь за факт изъятия сервера - непонятно. И как препятствовать фактическому выносу, тоже. И еще, контрабасный iphone X тоже заберут :).



По кругу пускать запретили. Раньше было модно открывать дела по одному и тому же эпизоду в разных ведомствах. Только закрыли дело в налоговой милиции, бац, и открылось такое же в СБУ или Нацполиции... и пошла карусель. Только решили вопрос в одном органе, так открылось такое же в другом. Ну, хоть на этом спасибо. Но, скорее всего, цена на закрытие возрастёт, теперь-то с гарантией. Зато станет меньше дел по факту, так как появились разумные сроки расследования. Максимальный срок "кошмаривания" стал 12 месяцев, но, как показывает практика, при хорошей подготовке и плохой обороне достаточно 1-2 месяца: 3-5 обысков, с десяток допросов и несколько раз арестовывать счета. И как говорил Воланд: "Сами предложат и сами все дадут!"

Помогут ли эти нормы защитить бизнес от наездов оборотней в погонах, покажет время. Если перед новым годом обысков станет больше - значит, поможет, а если меньше, то ждите обыска в следующем году:) Может я что-то пропустил, но кто - то видел запрет на кражи, на насилия на обыске, запрет на изъятие денег в сейфе, на арест счетов работающей компании? Так вот, "show must go on"!

Денис Овчаров,

партнер Практики безопасности бизнеса Juscutum





