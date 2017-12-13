Чего добивается власть от НАБУ?

Дмитрий Литвин считает, что власть пытается создать гарантии для коррупционеров, с которыми их фактически нельзя будет привлечь к ответственности

Постепенно вырисовывается логика атаки правящей группы против Национального антикоррупционного бюро. Почему атака началась именно сейчас и чего конкретно добиваются атакующие? Ответ на эти вопросы становится всё более ясным.

Вспомните Дину Пимахову из Миграционной службы. Допустим, что опубликованные Бюро записи разговоров с ней - подлинные. О чём она разговаривала с агентом НАБУ? Ведь не просто же о взятке. То есть, не просто требовала некую сумму для себя за некие услуги. Разговоры подразумевали куда больший масштаб.

Пимахова дала понять, что в Миграционной службе действует целая система взяточничества, и что вовлечены в неё должностные лица на самых разных уровнях. Агент НАБУ к ней изначально зашёл с очень провокационной историей. И он провоцировал ее не на взятку, а на откровенность. Мол, нужно легализовать в Украине в качестве гражданина какого-то иранца, который хочет в обход западных санкций вести дела в Китае. Пимахова не растерялась и даже упоминание санкций её не насторожило. Она легко описала, какие шаги нужно предпринять, чтобы даже и вот такой человек был легализован. Простой вопрос: а сколько должностных лиц нужно задействовать, чтобы совершить все необходимые шаги по легализации? Очевидно, что тут нужна серьёзная группа, так сказать, "единомышленников" в Миграционной службе.

Следующий момент: Пимахова просила агента НАБУ (опять же - если считать записи Бюро подлинными) обменять для неё купюры в сумме, которую только что "занесли". Мол, чтобы передавать деньги дальше, не опасаясь, что они помечены или что номера купюр переписаны. Что это означает? Для того, чтобы коррупционные схемы в какой-то организации работали нормально, нужно оплачивать не только сговорчивость подчинённых, но и спокойствие вышестоящих должностных лиц. Вот и следующий простой вопрос: если Пимахова - это первый замглавы Миграционной службы, то кому конкретно ещё наверх такой человек мог бы передавать деньги?

Понятно, что расследование НАБУ в этом направлении могло зайти очень высоко. И благодаря чему? Если верить записям Бюро - всего лишь благодаря тому, что агент талантливо развёл на откровенность одну участницу коррупционной схемы.

А сколько ещё таких схем? А сколько ещё таких агентов? Правящая группа знает, что схем в Украине - тысячи. А вот сколько агентов у Бюро и кто конкретно может ими быть - сказать пока невозможно. Любая красивая девушка рядом с серьёзным "решалой" может оказаться очередным "агентом Катериной" из Бюро, а любой представитель какого-нибудь богатого инвестора, в общении с которым маячат заработки для должностных лиц, может оказаться очередной разводкой под запись для детективов. И ладно, если только для украинских детективов. Тут-то можно при желании похоронить в судах любые дела. Но ведь в расследованиях НАБУ есть и некая роль американского ФБР...

Бюро посеяло неуверенность в самом истеблишменте. Страшная вещь! А теперь, что называется, следите за руками. Чем отвечает истеблишмент? Двумя законопроектами. Первый - от глав фракций БПП и "Народного фронта". Второй - фактически от генерального прокурора. Он пообещал зарегистрировать его в парламенте от имени своей жены - депутата от БПП и по совместительству представителя президента в Верховной Раде. Первый удалось отбить при помощи западного давления на украинских политиков. Второй пока лишь анонсирован, но его содержание уже известно.

Начну со второго. Формально этот законопроект должен урегулировать несоответствие ситуации де-факто и де-юре - действующее законодательство якобы не позволяет агентам НАБУ работать легально. Мол, сейчас нарушен порядок набора агентов. Юрий Луценко уже много всего об этом рассказал. Но это же не всё, что хочет урегулировать генпрокурор в своём законопроекте. Ещё анонсированы нормы, которые должны обязать агентов НАБУ заполнять электронные декларации. Что это даст, если законопроект примут? Даже если декларации агентов засекретят, как декларации работников СБУ или военной прокуратуры, не доступные публике сейчас, топ-политики всё равно будут знать сам круг этих агентов. То есть, это уже не будут люди-сюрпризы типа агента Катерины или того парня, который разводил Пимахову.

А теперь взглянем на первый законопроект, который удалось отбить. Какие нормы в нём были? Не только, например, возможность отправить в отставку директора НАБУ простым большинством в 226 голосов в Верховной Раде. То есть, не только очевидный способ взять расследования НАБУ под контроль коррупционеров за счёт давления на директора Бюро возможной отставкой. Там был и еще один неочевидный ход, а именно: расширение полномочий аудиторов НАБУ.

В чём вообще смысл аудиторов для Бюро? Они должны обеспечить независимость этого органа, для этого и была прописана сложная схема замены руководства. Например, Артёма Сытника можно отправить в отставку только по результатам аудита работы Бюро. Аудит должны провести три лица - одно от парламента, одно от правительства и одно от президента. Своего аудитора успел назначить пока только Кабмин. Битвы за назначение аудитора от Верховной Рады периодически случаются, но провести кого-либо на эту должность у депутатов пока не получилось. Президент отмалчивается.

Понятно, что аудиторы нужны и рано или поздно они будут. Но какие у них должны быть полномочия? И вот главы фракций БПП и "Народного фронта" в своём скандальном законопроекте предлагали добавить им ещё и возможность оценивать не только уже закрытые дела НАБУ, но и текущие. Цитата из законопроекта: "...проверки законности осуществляемых Национальным бюро оперативно-разыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод человека". Ещё раз: аудитор фактически мог бы вмешаться в любое осуществляемое расследование, если бы этот законопроект приняли.

Допустим, что в Верховной Раде с боями проголосовали бы за какого-нибудь опытного и независимого аудитора, чтобы показать, насколько решительные идут в Украине реформы. А кто был бы аудитором от президента? Как долго продержался бы на своей должности приличный аудитор от Кабмина? По сути, с полномочиями по вмешательству в любое текущее расследование Бюро - аудитор нужен только для того, чтобы его реальные хозяева видели, чем же конкретно занимается НАБУ.

Итак, стоит очень внимательно присматриваться к деталям любых законодательных инициатив по Бюро. Возможно, цель правящей группы - не просто замена руководства НАБУ. Опасность для коррупционеров - не столько в конкретных лицах, сколько в методах, которые используются для проведения расследований. Попытки облегчить отставку Сытника заметить легко, а вот зацепки, которые могут сделать недееспособным и Сытника, и любого другого директора Бюро, заметить гораздо сложнее. Истеблишмент старается ликвидировать саму ситуацию, в которой он чувствет себя под наблюдением. Кто рядом? С кем говоришь? Не окажутся ли все факты на столе у НАБУ или того хуже - у ФБР? Это серьезные опасения, и правящая группа не может не пытаться эти опасения снять.

Дмитрий Литвин,

журналист

cпециально для LIGA.net

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.