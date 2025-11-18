Украина стоит на пороге крупнейшего кризиса со времен российского наступления на Киев. Антикоррупционные органы 15 месяцев работали под давлением и угрозами, и теперь раскрывают скандальные подробности масштабного коррупционного скандала. Громкие имена, тайные записи, элитные особняки и переводы денег в Москву рисуют схемы, способные пошатнуть стабильность государства.

Украина затаила дыхание, ожидая, кто станет следующим в этой взрывоопасной политической доминошной игре. Систему власти, главным архитектором которой стал "угнетающий руководитель аппарата Зеленского" Андрей Ермак, пронизывают метастазы.

Что следует сделать Владимиру Зеленскому, чтобы спасти себя и страну, анализируетThe Economist. LIGA.net пересказывает коротко.