Тайные переговоры Трампа с Россией. Что известно о новом плане завершения войны – из 28 пунктов
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Команда президента США Дональда Трампа начала тайные переговоры с Москвой по поводу завершения войны в Украине. В центре – план из 28 неизвестных пунктов.
Неясно, осведомлена ли команда Владимира Зеленского с деталями плана, однако 19 ноября в Киев должны прибыть высокопоставленные генералы армии США для обсуждения перспектив завершения войны и военного сотрудничества Америки с Украиной.
LIGA.net прочла Axios, Politico, The Wall Street Journal, Business Insider. Вот три вывода: приблизился ли Трамп к своей цели и что это значит для Украины.
