Информационное разминирование. Опыт борьбы с российскими фейками

Международные организации озабочены нарастающим засорением информационной среды фейками и дезинформацией, которые распространяет Россия

Дезинформация и пропаганда существовали с тех пор, как появилась массовая информация. Если что-то и изменилось, так это скорость и масштабы распространения. Социальные медиаплатформы интенсифицировали распространение лженауки и конспирологических теорий, угрожающих демократическим институтам новыми способами запугивания. Просто попробуйте набрать в Google слова "Россия" и "Трамп", и вы увидите воздействие так называемых лженовостей на демократию. Однако лучшим способом борьбы с дезинформацией может быть пример Украины - страны, которая столкнулась со шквалом обманов, финансируемых Россией.

Во всем мире люди, которые считают, что факты имеют большое значение, дают отпор подобной дезинформации. Новостные организации США укрепляют свои позиции, подчеркивая необходимость применения основных журналистских навыков, таких как подтверждение источников и проверка фактов. Важными ресурсами информации для публикаций также стали независимые общественные эксперты и лица, проверяющие факты.

Но по мере того как грань между поставщиком и получателем новостей размывается, становится все труднее ориентироваться в болоте дезинформации. Ряд новых инициатив - например, учебные курсы проекта новостной грамотности Checkology и Factitious, онлайн-игра, которая проверяет способность пользователей выявлять поддельные новости, - пытаются укрепить способность общественности фильтровать лженовости, но их влияние до настоящего времени весьма ограничено. Из-за предвзятости мнений и склонности принимать на веру концепции, которые противоречат укоренившимся убеждениям, предположения могут закрепиться, вместо того чтобы быть пересмотренными людьми. И в медиаландшафте, где даже политики полагаются на сбор и анализ данных и нейронауки для подготовки сообщений на основе менталитета избирателей, трудно отделить правду от лжи.

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На этом фоне обучение "медиаграмотности" - навыкам, помогающим анализировать и оценивать новости, - стало насущным и животрепещущим вопросом. Программы медиаграмотности существовали в США в течение десятилетий, сосредоточив внимание на таких вопросах, как предвзятость СМИ и влияние показа насилия на детей. Но медиаграмотность в современном мире означает обеспечение людей всех возрастов средствами для навигации во все более извилистой информационной экосистеме. И, как показывает недавний опыт моей организации в Украине, формальное обучение медиаграмотности может стать лучшим средством победы в войне с государственной, политически мотивированной пропагандой.

Пропагандистская война России против Украины - хорошо финансируемое, широко распространенное и высокоразвитое давление СМИ, призванное подорвать легитимность украинского правительства, - продолжается в течение многих лет. Действия России были настолько агрессивными, что в 2015 году украинское правительство, по имеющимся сведениям, предупредило официальных лиц в Facebook и в правительстве США о том, что подобная стратегия может быть использована против США.

Facebook, похоже, проигнорировал это предупреждение, но такие медиаорганизации, как моя, поступили иначе. В октябре 2015 года эксперты из IREX (Американского совета по исследованиям и обменам) при финансировании канадского правительства и поддержке местных украинских организаций организовали девятимесячную программу по обучению медиаграмотности под названием "Учись распознавать" (L2D). Посредством мастер-классов и кампаний по обнаружению фальшивых новостей мы стремились оснастить граждан инструментами для выявления сфабрикованных Россией историй. И мы получили вдохновляющие результаты.

Участники программы сообщили, что получили более глубокие знания того, что необходимо для разумного понимания новостей. Например, когда мы опросили слушателей в начале курса, только 21% из них сказали, что они "почти всегда" перепроверяли новость, которую они узнали. Это тревожный показатель для страны, где доверие к СМИ низкое, а число поступающих новостей большое. После обучения этот процент вырос до 81%.

Мы также обнаружили, что программа вызвала цепную реакцию: 91% слушателей поделились знаниями, которые они получили на занятиях, в среднем с шестью людьми - членами семей и коллегами. По нашим оценкам, результаты опосредованно переданы 90 тысячам украинцев.



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Тренинг L2D опирался на принципы, разработанные в США, но методология создавалась с нуля. Сотрудничая с украинскими экспертами, мы включили в программу курса вопросы фактического потребления средств массовой информации, обмен мнениями и реальные примеры. Самое главное, мы привили навыки критического мышления, научили участников тому, как выбирать и обрабатывать средства массовой информации, а не тому, что потреблять.

Тренеры программы L2D работали в "одноранговых" сетях, выстраивая получаемые знания и навыки на основе доверительных отношений. Исследования показывают, что приверженность к определенным социальным группам, а также идентичность и принятые ценности оказывают огромное влияние на то, что мы выделяем как правду.

Пожалуй, главной инновационной особенностью программы был упор на обнаружение эмоциональных манипуляций и способы ухода от такой информации. В стране, где эмоции по отношению к российскому влиянию высоки, этот навык очень важен. Долгое время после того, как проект L2D официально закончился, тренеры продолжали самостоятельно выполнять программы, что отражало рост спроса на их услуги. Опросы, проведенные в этом году, свидетельствуют о том, что участники курсов продолжают заниматься борьбой с поддельными новостями в своей стране.

Наш опыт в Украине показывает, что многоярусный подход, работающий с уровнями критического мышления, индивидуальной и групповой психологией и социальным доверием, обеспечивает лучшую защиту от поддельных новостей, чем простая проверка фактов.

Очевидно, что необходимо проделать большую работу по укреплению здорового скептицизма и увеличению спроса на фактическую информацию среди потребителей новостей. Обучение медиаграмотности может в этом помочь, если оно организовано с учетом местных потребностей. Поскольку дезинформация усиливает угрозы демократии и растут споры о том, как обезвредить фальшивые новости, потребители могут быть спокойны, зная, что при небольшой практике они смогут отличить факт от хорошо замаскированной выдумки.

Тара Сусман-Пенья

советник по вопросам медиа Центра прикладного образования IREX

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